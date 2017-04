La Junta defiende su inversión en la carretera de Aldeaquemada, «por encima de la media»

La Junta de Andalucía respondió ayer a las demandas de los vecinos de Aldeaquemada, que el miércoles protagonizaron una concentración ante el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta en Sevilla, para protestar por el aislamiento en el que viven debido al mal estado de sus vías de comunicación y a la poca atención de las administraciones pese a su potencial turístico por estar ubicado en un paraje de gran belleza paisajística. Los vecinos portaban una pancarta en la que se leía: «Aldeaquemada por unas carreteras e infraestructuras dignas para su desarrollo». Reclaman que se mejore su carretera principal, que conecta esta población con La Carolina, Linares y Jaén capital y con un tramo de 23 kilómetros «tercermundista», «con 157 curvas, calzada estrecha con arcenes y cunetas llenas de piedras», según informó Andrés Güiza Alcaide. «Por esta carretera se juegan la vida todos los días 12 escolares y es por la que van ambulancias cada día al hospital de Linares a llevar enfermos. Hace casi veinte años que ninguna administración invierte en su mantenimiento», afirmó.

«Me llama la atención las demandas y las bases de estas del municipio de Aldeaquemada para relacionarse con Jaén y Ciudad Real. No se puede decir que no se ha realizado ninguna inversión en los últimos veinte años», atajó ayer el delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Jaén, Rafael Valdivielso.

Actuaciones

«En los últimos diez años, en el eje que conecta Aldeaquemada con la A-4 y Castellar de Santiago la Consejería de Fomento y Vivienda en la provincia de Jaén ha invertido 700.000 euros, con refuerzos de firme por dos veces en la parte que conecta la localidad con Despeñaperros».

«Aldeaquemada tiene 536 habitantes y el flujo medio de vehículos diario gira en torno a 300 en el tramo a Despeñaperros. En el de carretera al que hace referencia la plataforma que les conecta con Ciudad Real, registra una intensidad media diario (IMD) de 179 vehículos al día», aseveró Valdivielso. «Por habitante la inversión está muy por encima de la inversión media de la Junta en la provincia en materia de conservación de carreteras, 1.305 euros por habitante en estos últimos diez años», añadió, señalando que «en cualquier caso que vayan a Sevilla cuando todavía no se han reunido con este delegado me parece que es subir cinco escalones cuando hay que subir de uno en uno para no caerte o decir temas que son mentira».

«Lo que tenemos claro es que tenemos que atender los 1.432 kilómetros de carretera en la provincia y en unos años en los que el volumen de inversión ha sufrido importantes disminuciones para mantener los pilares de la Junta como son Educación, Sanidad o las políticas sociales».