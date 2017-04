Jaén, una provincia en vía muerta

No siempre, pero a menudo una imagen vale más que mil palabras. Pasen la página y observen el mapa de España y de las líneas de ferrocarril de alta prestación y de alta velocidad. Podrán ponerse mil parches y dar mil rodeos políticos y excusas y explicaciones con cifras y palabras huecas, pero la realidad es incontestable con un simple vistazo: Jaén es un agujero negro en el país. Vacío. Un gráfico que habría que recuperar cada equis tiempo para vergüenza de quien corresponde y acicate del resto. Por desgracia se podría hacer, con resultado parecido, de otros muchos asuntos de envergadura, no solo del tren, empero resulta especialmente sangrante en este cuando la Plataforma en Defensa del Ferrocarril ya no pide AVE o el Corredor Central en breve, sino poco más que 'migajas', como un cambio de horario de trenes, que lleguen algo más lejos en vías que ya hay o que se utilicen las existentes a Madrid para reducir un viaje que ahora se va a las cuatro horas en tren hasta las dos y cuarto aproximadamente, y la respuesta es negativa a todo. Un no encubierto con un ya lo estudiaremos por parte de Renfe que llegó hace unos días tras reunirse en persona en Madrid con sus directivos miembros de la plataforma. Y Renfe al menos los citó: están esperando la respuesta a la carta solicitando una reunión de Adif, Junta de Andalucía y Gobierno Central.

La provincia de Jaén aparece junto a Huelva, Soria y Teruel como zonas muertas en el mapa de la alta velocidad española, siendo aún más sangrante en el caso de la jienense por estar en una zona geográfica estratégica, entrada natural a Andalucía. Como si Jaén no existiera, pero al igual que Teruel, existe. Curiosamente, dos provincias a las que se quiso hacer avanzar para reducir la distancia con el resto a través de los planes especiales del Activa Teruel y Activa Jaén. Aunque este tren también se perdió.

De 4.471 millones para trenes, solo 3 van para la línea Madrid-Jaén y «parece que se gastarán en Ciudad Real»

En 2006, el Gobierno central, por la presión de plataformas como Teruel Existe y Soria Ya para llamar la atención sobre la situación de ambos lugares, aprobó planes específicos e incluyó a Jaén en ellos a través del Plan Activa, con el fin de aumentar la inversión en infraestructuras y en ayudas a la industrialización. La aportación a la provincia jienense, no obstante, ha decrecido paulatinamente hasta resultar intranscendente, mientras en Teruel, aunque con menos fuerza, parece que se mantiene.

Las cifras cantan por sí solas. En 1992 la provincia de Jaén tenía unas 140 circulaciones de trenes al día; hoy son poco más de una docena. Han desaparecido el 90 por ciento de los ferrocarriles, con casos flagrantes como el que le une a la provincia más próxima junto a Córdoba, Granada, inexistente (el viernes 7 se han cumplido dos años sin trenes entre las dos provincias).

A cambio se prometía una alta velocidad que nunca llega. De hecho, en 2002 se puso la primera traviesa de la obra y una veintena de capitales que iniciaron sus obras después que Jaén ya tienen su AVE y otras como Granada continúan teniendo partidas para ello (aunque 'recortado' y menos soterrado de lo previsto); aquí ni está ni se le espera. Los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) conocidos esta pasada semana lo ratifican.

Casi todo para el norte

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya avanzó lo que iba a ocurrir con el tren en Andalucía Oriental hace dos semanas en su visita a Almería y el proyecto de ley de PGE entregados por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al Congreso de los Diputados, lo ha certificado: Jaén y su tren siguen parados, Almería recibirá sólo ocho millones de euros para la mejora de sus servicios ferroviarios, y Granada aunque saldrá algo mejor parada por el soterramiento recortado del AVE, está lejos de lo deseado. Las tres provincias que integran la plataforma por el ferrocarril en Andalucía oriental se han quedado olvidadas. De nuevo.

No hay partidas para dotar de catenaria eléctrica al tramo entre Huéneja y Moreda, tampoco para los tramos Moreda-Granada o Moreda-Linares.

De ahí la reciente concentración con más de trescientas personas en Moreda, donde pasan unos 20 trenes a diario ha terminado por acoger sólo cuatro (dos que bajan de Madrid y dos que suben de Almería). «Lo que dice el ministerio de Fomento es una falsedad al evidenciar que por esta estación pueden pasar trenes y que cuando quieran pueden ponerlos sobre las vías para llegar de Granada a Madrid sin sobrecoste alguno», explicó Francisco Rodríguez, coportavoz de la Marea Amarilla.

«Con lo que nos dan no hay ni para mantener los trenes», denuncian desde Adif-Jaén, que prepara ya protestas

Así las cosas, esta semana el comité de empresa de Adif-Jaén (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha planteado un calendario de movilizaciones desde finales de este mes en Jaén, Vilches, Úbeda, Baeza o Villanueva de la Reina. De los 4.471 millones de euros que recogen los PGE para trenes, solo tres van destinados a la línea Madrid-Jaén y «parece que se gastarán en Ciudad Real», subrayan. Ni siquiera son para la provincia. «Con el dinero destinado no tenemos ni para mantener la línea», advierten desde el comité de empresa de Adif.

Las cifras jienenses contrastan sobremanera con las que arrojan algunos otros de los corredores en construcción. Es el caso, particularmente, de la Línea de Alta Velocidad a Galicia. Sus partidas se computan en diversas provincias (por ejemplo, Zamora u Ourense). Pero al sumarlas en su totalidad alcanzan un arrollador 34,54% del dinero que Fomento tiene pensado gastar en la ampliación y mejora de sus redes ferroviarias en el país.

Es la porción del pastel más abultada que ha asumido la línea estrella del Ejecutivo de Mariano Rajoy desde que entrara en los despachos de La Moncloa -años, estos últimos cinco, en los que nunca bajó de un 23% de la inversión ferroviaria estatal-. Son concretamente 749,6 millones de euros.

A esta apuesta inversora sin parangón -y absolutamente alejada de la que el Estado otorga a cualquier otro proyecto ferroviario del país- se suman otra líneas para las que Hacienda ha apartado suntuosas cuantías. Es el caso de la ampliación de la Línea de Alta Velocidad al Levante (el tramo hacia Murcia y otros entre Valencia y La Encina) con un 10,91% del total. De cerca le siguen la nueva línea de Extremadura (8,43%) y la Vasca que conectará las tres capitales de la región (8,26%) así como la mejora del acceso a Asturias mediante la extensión del AVE leonés y la construcción de la variante de Pajares (un 7,62%).