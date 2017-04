La Junta tacha los Presupuestos del Estado como "decepcionantes"

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, ha tachado de "decepcionantes" los Presupuesto Generales del Estados (PGE) presentados por el Gobierno central ya que "siguen consolidando los recortes, renuncian a trasladar la recuperación económica a las familias y castigan, sobremanera, a la provincia de Jaén".

La delegada ha señalado en rueda de prensa que las cuentas del Ejecutivo central "tampoco son justas ni equitativas y, además, incumplen el Estatuto de Autonomía de Andalucía" ya que, aunque el porcentaje de población de Andalucía está cerca del 18 por ciento, "estos presupuestos recogen una inversión que no va más allá del 13 por ciento del total, lo que hace que el déficit de inversiones por ley para Andalucía, sumados los 200 millones de este año, alcance un total de 1.370 millones de euros".

En esta misma línea, Cobo ha recordado que la provincia de Jaén también es "duramente castigada" por el Gobierno de Rajoy ya que los 80 millones de euros presupuestados, casi 40 menos que en 2016, se traducen en una inversión media de algo más de 123 euros por jiennense mientras que la media nacional está en 184, es decir, 60 euros menos, lo que hace que Jaén ocupe el puesto 42 de las 50 provincias españolas.

"Tenemos un ministro de Hacienda que es de Jaén, tenemos un secretario de Estado de Hacienda que es de Jaén, yo creo que todos los jiennenses nos esperábamos algún gesto, y no, que no nos tuvieran en cuenta lo más mínimo", ha apostillado en este sentido.

La delegada también ha señalado que "el ejemplo más claro de actuaciones que se han presupuestado y no se han realizado lo tenemos en la A-32", donde este año las cuentas del PP destinan unos "claramente insuficientes" 39 millones de euros. Además, considera que "la situación de la carretera es de un estado peligroso, que se prolonga ya durante cinco años, en los que el PP ha presupuestado ya 160 millones de euros pero que año tras año incumple".

En cuanto al mapa ferroviario de la provincia, para Cobo este año "será el primero en el que el Partido Popular no nos va a engañar ya que, lamentablemente, en los PGE no aparece ni un sólo euro para la línea de Alta Velocidad entre Jaén y Madrid".

Para la delegada, igualmente resulta "lamentable" que de los 1.300 millones necesarios para ejecutar la conexión del eje ferroviario Algeciras-Bobadilla se hayan presupuesto sólo 20 "lo que se traduce en que dentro de 60 años quizás el eje esté en disposición de utilizarse".

"Esta inquina que tienen a Andalucía no sólo perjudica a nuestra tierra sino a todo el país", ha asegurado la delegada, una vez que la Unión Europea ha pedido en varias ocasiones al Gobierno central que ejecute el corredor Mediterráneo, que atraviesa la provincia de Jaén, y que permitiría que toda la mercancía que mueve el Puerto de Algeciras, el más importante de nuestro país, llegase a Europa en plazos más competitivos.

Respecto a la inversión en agricultura, además del "nefasto" reparto de la PAC por parte del Ejecutivo estatal que ha conllevado la pérdida de 272 millones de euros en la provincia de Jaén en ayudas directas. Cobo también ha criticado la caída, en un 50 por ciento, en la inversión destinada a la modernización de los regadíos, que pasa de los 12 a los seis millones de euros. Además ha puesto el acento en la ausencia total de presupuesto para ejecutar las canalizaciones de la presa de Siles con lo cual "seguimos teniendo un pantano de adorno".

Asimismo la delegada ha valorado negativamente que "hayan vendido a bombo y platillo que este año se va a aumentar la dotación para la dependencia en 100 millones de euros mientras que, sólo en Jaén, conlleva una inversión de 115 millones" lo que supondrá "que todo siga igual y que Andalucía tenga que seguir asumiendo el 78 por ciento del coste, lo que merma la capacidad de inversión de los andaluces al tener que poner en dependencia lo que el Gobierno no pone".

Además, ha dicho Cobo, desciende el gasto en inversiones sociales, no se han actualizado los sueldos de los empleados públicos ni las pensiones respecto al IPC con lo que "los mayores van a seguir perdiendo poder adquisitivo".

Cobo también ha señalado que "ante la avalancha de críticas que ha recibido el Estado por estas cuentas ha tenido que dar excusas "peregrinas" como decir que los presupuestos son para seis meses", y se ha preguntado si eso significa que "el resto del año, los andaluces y los jiennenses no vamos a pagar IVA, no vamos a pagar impuesto de matriculación o no vamos a pagar impuestos de hidrocarburos".

En su balance de los PGE, la delegada ha apuntado que para el PP "hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda" por lo que ha fijado su "única esperanza" en que, durante la tramitación parlamentaria, se puedan incluir modificaciones en los presupuestos, ya que "el PP no tiene mayoría y ya no puede hacer como hasta ahora, que marginando sencillamente un territorio porque no les gusta el color del Gobierno que esta región tiene".