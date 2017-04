El alcalde de Santisteban optará a presidir el PP de Jaén buscando una "renovación"

El alcalde de Santisteban del Puerto (Jaén), Juan Diego Requena, optará a la presidencia provincial del PP con un proyecto en el que ha destacado la "ilusión", "ganas de cohesionar" y la "renovación", aunque siguiendo también "la estela de éxitos" del actual presidente, José Enrique Fernández de Moya.

Así lo ha indicado en la comparecencia que ha ofrecido este martes junto al alcalde de Los Villares, Francisco Palacios, que de ser elegido en el próximo congreso sería su secretario general. Ha afirmado que encabeza una candidatura "para sumar" y "sólida" para guiar "con las mejores garantías" el futuro de la formación con el objetivo último de mejorar la vida de los jiennenses.

"Somos el ejemplo claro de la renovación de este Partido Popular", ha manifestado poniendo como ejemplo su caso como un "alcalde joven y municipalista" que sale "de la calle" y añadiendo que cuentan con "argumentos suficientes como para pensar que merece más cohesión de la ha habido hasta ahora".

Cuestionado por si esa renovación puede ser percibida realmente así cuando cuenta con el respaldo de Fernández de Moya --que no podrá aspirar a revalidar el cargo al confirmar la dirección nacional su incompatibilidad con la secretaría de Estado de Hacienda--, Requena ha respondido que "renovar implica también caras y equipos nuevos" con "ideas y ganas nuevas" e "ilusión renovada", algo que se preocupará "al menos" de trasladar a sus compañeros.

En cualquier caso, ha valorado al presidente provincial como "una persona íntegra", "honrada" y "uno de los referentes en el PP". "Y, por supuesto, nosotros vamos a seguir su estela de éxitos, de compromiso con Jaén y con los afiliados y votantes del PP", ha subrayado aunque aludiendo "a lo mejor otro punto de vista diferente al que pueda tener" Fernández de Moya.

Al hilo y ante la posibilidad de que su candidatura pueda situarse verse demasiado cercana a la dirección provincial, ha dicho que es "una honra ir de la mano de uno de los políticos más importantes que ha dado esta tierra". "No me preocupa en absoluto que me intenten identificar porque para mí es un orgullo. El mandato que tengo suyo es abrir el partido a la provincia, municipalizar, llegar y escuchar a la gente", ha declarado el alcalde, para el que podría decirse que es candidato oficialista en tanto ha "contado con el orgulloso respaldo de la dirección" del PP jiennense.

Sin tutelaje

Palacios ha coincidido en mostrar su orgullo por el trabajo realizado hasta ahora por el partido, en el que han sido "partícipes del equipo", de modo que quieren "continuar por ese camino", pero "imprimiendo cada uno" lo que forma parte de su experiencia.

"Por tanto, sí seguiremos la trayectoria, la forma en que venimos trabajando, pero en ningún caso estamos tutelados por nadie", ha recalcado no sin apuntar que alcaldes de pueblos pequeños conocen "la realidad social". En este sentido, se ha referido a dos ideas "importantes" lanzadas desde la candidatura del alcalde de Porcuna, Miguel Moreno: que el presidente esté "al cien por cien" y el carácter municipalista, algo que Requena podría ser "por lo menos tanto como podría serlo él".

Precisamente sobre los otros aspirantes --el actual secretario general, Miguel Ángel García Anguita también ha anunciado su intención de presentarse-- y la posibilidad de integración, el alcalde de Santiteban del Puerto ha afirmado que va a "mantener su candidatura". Ha sido especialmente tajante preguntado en el caso de Moreno, mientras que con respecto a García Anguita ha dicho que "primero" van a "escucharlo", ya que aún no saben "cuál ha sido su motivación" para anunciar ese paso.

"Suturar heridas"

"Dentro del PP se ha abierto una pequeña brecha por las diferentes opiniones. Lo que intento ser es un bien cirujano, suturar esas heridas y cohesionar", ha declarado Requena, quien ha hecho hincapié en su intención de contar "con todos tras el congreso" a lo que ha sumado que el "rival no está dentro del PP", sino fuera.

Sobre el cónclave, previsto el 21 de mayo, ha afirmado que "ha sido ejemplar en las formas" y "será el más democrático" de los celebrados hasta ahora gracias a la reforma de los estatutos en lo relativo a la votación. Ha agregado, además, que la junta directiva provincial decidió que todos los afiliados y no sólo los que estén al corriente de las cuotas "podrán elegir a sus representantes en primera vuelta y elegir a los compromisarios".

Al respecto, ha precisado que "la representación final es indirecta, pero la posibilidad primera es un sistema directo en tanto se elige en primera vuelta a los precandidatos", "exactamente igual que en el congreso regional y lo que se aprobó en el nacional". Así, los militantes tendrán dos urnas en sus sedes: una para los precandididatos que hayan logrado los avales suficientes y otra para los compromisarios que votarán al presidente.

Requena ha recordado que habrá 900, de los que 180 serán natos, por lo que se podrán elegir a 720, distribuidos en un 75 por ciento por número de afiliación de cada estructura local y el 25 por ciento restante tomando como referencia los últimos comicios regionales

Finalmente, ha asegurado que impulsarán "una campaña limpia, honesta, honrada" para contar "con todos los afiliados" y "llegar y reforzar todas las estructuras locales". Para ello, van a "patearse" la provincia para intentar que su proyecto logre "el respaldo mayoritario y el 21 de mayo sea la candidatura ganadora".