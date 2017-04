Fernández de Moya: "Yo no he renunciado, se me ha hecho incompatible"

Perfectamente trajeado y contenido, con las tablas de dos décadas en primera fila en todos los frentes políticos pero con la procesión por dentro de quien vive uno de los días más difíciles, el actual presidente provincial del PP y exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha llegado esta tarde al hotel en el que los 'populares' han celebrado un tensa y expectante junta directiva, que se ha convocado el XII Congreso Provincial del Partido Popular, para el próximo día 21 de mayo. Y lo ha hecho minutos después de darse un baño de apoyo en la plaza de Santa María, donde afiliados, concejales y alcaldes le han dado su respaldo, entre ellos, a su vera, el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, aunque Fernández de Moya ha negado que sea su elegido, a pesar de todas las evidencias.

Mucho menos unánime ha sido el apoyo recibido a su entrada en la junta directiva provincial, a pesar de los aplausos con los que le han recibido sus partidarios, escoltado por la número dos del PP andaluz, María Dolores López Gabarro, y el ostensible silencio de los miembros críticos, con su líder, Miguel Moreno, además de la mirada elusiva de quien ha sido su hombre de confianza durante muchos años y actual número dos del partido, Miguel Ángel García Anguita, sentado en primera fila, quien esta mañana ha anunciado su intención de presentarse a la presidencia del partido y ha dicho que Fernández de Moya "no ha sido leal" con él por no defender que fuera su sucesor.

El actual presidente no ha querido comentar las palabras del secretario general en la rueda de prensa ofrecida antes de la reunión. "No voy a valorar la reacción de nadie, cada uno tenemos una edad y somos suficientemente mayores para saber lo que cada uno hace, en qué momento lo hace y por qué lo hace", ha contestado. En cuanto a si apoya al alcalde de Santisteban del Puerto, a su lado en la foto minutos antes delante de la Catedral, ha dicho que la concentración de apoyo la tenían programada con anterioridad para arropar su candidatura a la reelección, que aunque ya no pueda presentarse la han querido mantener "para mostrar la fortaleza que tiene el PP" y que son "muchísimos compañeros" los que le habían dado su respaldo, entre ellos los alcaldes también de Los Villares, Villacarrillo, Siles o Torres de Albanchez.

No renuncia

Preguntado sobre si la decisión de no presentarse a la reelección era de él, como ha apuntado la dirección del PP andaluz, Fernández de Moya ha sido muy claro: "No, no, no. Yo no he renunciado, a mí se me ha aplicado la incompatibilidad de los estatutos, concretamente el artículo 10. Lo que aquí ha habido es una decisión de hacernos incompatibles (a él y al secretario de Estado de Seguridad y exalcalde cordobés, José Antonio Nieto) y, por lo tanto, no poder presentar nuestra candidatura al congreso provincial. Esta es la pura realidad y la única verdad: que se nos ha declarado incompatibles". En cambio, no ha comentado las palabras del presidente regional, Juan Manuel Moreno, de que tal incompatibilidad era lo "razonable". "Yo soy un hombre disciplinado, de partido. Han decidido aplicar los estatutos en esta situación y yo acato la instrucción que la dirección nacional ha dado", se ha limitado a decir.

Y sobre la presentación de varias candidaturas ha dicho que el PP "es un partido abierto, vivo, dinámico" y que está "plenamente convencido de que el PP de Jaén va a salir extraordinariamente fortalecido, unido y cohesionado", tras un proceso en el que los afiliados de la provincia votarán en primera instancia a presidir el partido, aunque serán después los compromisarios elegidos en una segunda urna los que tengan la última palabra en el congreso, fijado para el día 21 de mayo.

Calendario

Fernández de Moya ha informado también del calendario propuesto para el congreso provincial. Ahora toca la.presentación de avales y candidaturas a presidente; desde mañana y hasta el día 24 abril, la presentación de candidaturas a compromisario; el día 20 abril la comisión organizadora procederá a proclamar las precandidaturas a presidente; del 21 al 26 de abril será la campaña interna, el día 27 abril votarán los afiliados, el día 2 de mayo será la proclamación de candidaturas y el 21 mayo se celebrará el XII Congreso Provincial. "Tal y como hemos acordado con las direcciones nacional y regional", ha apostillado. El presidente de la comisión organizadora no será esta vez García Anguita sino el diputado y exalcalde baezano Javier Calvente, uno de los fieles de Fernández de Moya.

Los afiliados, por tanto, decidirán el día 27 de este mes cuántos candidatos habrá. Si uno logra más del 50% de los apoyos o una diferencia superior al 15% con el segundo, sólo habrá un candidato. Si las fuerzas están más igualadas, habrá varios y serán los 720 compromisarios los que decidan el 21 de mayo. En ello es clave la distribución de compromisarios por municipios. Su reparto se hace según un programa informático interno. El número de compromisarios depende en un 75% del número de afiliados en cada localidad y, el 25% restante, del voto directo según el último proceso electoral, en este caso en la provincia. Fernández de Moya ha dicho que el reglamento del congreso será "una traslación directa" del reglamento nacional y regional.