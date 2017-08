CAZORLA, EPICENTRO DEL BALONCESTO JIENENSE

Son muy contadas las veces que dedico esta columna al deporte. No porque haga de menos esta materia, sino porque se trata con una amplitud más que notable en los medios de comunicación, dejando sin embargo -y por lo general- un pírrico espacio a otros asuntos relacionados, por ejemplo, con la cultura. Siempre me quedará la duda de qué fue primero, el huevo o la gallina. Si periódicos, radios y televisiones ofrecen lo que demandan los consumidores de información y entretenimiento, o son estos los que picotean y se adaptan al grano que distribuyen aquellos a su propio criterio, de acuerdo con intereses más o menos edificantes.

Disquisiciones a parte, hoy siento la necesidad de hablar de deporte. Más concretamente de baloncesto. Y precisando más aún, del baloncesto provincial, del local: del CB Cazorla Jaén Paraíso Interior. Esta denominación, que el club cazorleño pasea por las canchas de Andalucía durante los últimos años en la Liga EBA, ya es un resumen de lo que vengo a afirmar ahora. Cazorla y Jaén, Jaén y Cazorla. No puede haber mejor representante del Paraíso Interior que este municipio, protagonista de cualquier referencia al mayor espacio natural de España y uno de los más extensos de Europa. Un pueblo, una ciudad, volcada también con el deporte de la canasta y que esta semana ha saltado las fronteras que marca Despeñaperros gracias a la extraordinaria maniobra de uno de sus jugadores, Leshaun Murphy. Pero que ya venía disfrutando del mejor baloncesto que se puede ver por estos lares durante los últimos tiempos.

Si la pasada temporada fue un premio disputar los play-offs por el ascenso a LEB Plata, este año el club verde parece no conformarse con ese logro ya alcanzado a falta de nada más y nada menos que cinco jornadas para finalizar la fase de clasificación. Una racha de siete victorias consecutivas, con una media de casi 93 puntos por partido, lo colocan como líder destacado y virtual campeón de esta fase merced a la diferencia de tres partidos ganados con respecto al segundo clasificado y solo cuatro jornadas por disputarse. Números impensables hace tan solo unos meses, pero que son producto de un juego preciosista, preñado de jugadas espectaculares: mates, alley-oops, triples desde siete metros o asistencias imposibles. Es cierto que hay fases de cierto descontrol en el juego, pero todo lo que este equipo hace es por y para el espectáculo. ¿Qué más se puede pedir?.

No faltan, sin embargo, los puristas. Los que siempre ven el baso medio vacío porque acercan las fronteras casi hasta las puertas de su propia casa. No, no se engañen, el CB Cazorla no es un club canterano, en realidad nunca lo fue. Siempre, incluso en la Liga Provincial hace ya muchos años, tuvo en sus filas numerosos jugadores provenientes de Jaén, Linares, Úbeda o Villacarrillo. Jugadores, además, muy queridos aquí como Luis Molina, Juan Carlos Pérez, Carlos Sánchez, Manuel Higueras o 'Pacorro', entre otros muchos. Ahora, la plantilla la componen, en su mayoría, jugadores de un poquito más lejos: Estados Unidos, Chad o Senegal. Tan canteranos son los unos como lo eran los otros, aunque la piel sea un poco más oscura. Y el público, animoso y de todas las edades, vibra tanto con estos como lo hacía con aquellos, llena el pabellón y sale de él con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, ¿qué hay que objetar? Déjense de papanatismos localistas y obviedades; de pajas mentales y sueños irrealizables. Relájense y disfruten.