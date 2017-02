El paraje de Otíñar ya tiene el calendario para 2017 de visitas públicas y gratuitas a este BIC

La propiedad de la Hacienda Santa Cristina, sita en el paraje de Otíñar, en el término municipal de Jaén, informó que el pasado día 9 de enero la delegación territorial de Cultura aprobó el calendario y horario de visita pública gratuita del Bien de Interés Cultural (BIC) denominado 'Otíñar', en lo concerniente a los elementos patrimoniales situados dentro de dicha propiedad. Un calendario que asegura fue el que propuso en septiembre y diciembre pasados.

Así, las visitas a Cerro Veleta, abrigos rupestres o la aldea de Santa Cristina serán en 2017 los siguientes días: 1, 5, 17 y 24 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo; 4, 11, 18 y 27 de abril; 9, 16, 23 y 30 de mayo; 7, 14, 21 y 28 de junio; 19, 20, 26 y 27 de julio; 10, 17, 24 y 31 de agosto; 3, 14, 20 y 27 de septiembre; 3, 17, 24 y 31 de octubre; 1, 2, 7 y 8 de noviembre, y 12, 19, 24 y 31 de diciembre. El horario de visita pública y gratuita será de 16 a 19 horas.

Este horario y calendario se establece según estipula el artículo 13.2 la Ley 16/1985, de 25 de junio, así como el artículo 14.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Condiciones

La Hacienda Santa Cristina añade que no permitirá el acceso a los elementos patrimoniales y al resto de la finca fuera de dicho horario, «como medida de protección de gran parte de dichos elementos, muy deteriorados o destruidos intencionadamente por antiguos visitantes, así como por el trabajo agroganadero» en la misma. En caso de visitas con horario diferente, «deberán de ser comunicadas formalmente a la propiedad y autorizadas por esta, aclarando para ello que dichos espacios son de titularidad particular y no pública».

También pide que los visitantes sean respetuosos con todos los bienes y que no depositen basura en el campo; no permite la visita con perros para evitar molestias al ganado, pastores y cazadores; y tampoco el paso dentro del horario establecido fuera de los caminos particulares de la Hacienda Santa Cristina, «de cara evitar se produzcan destrozos en las labores y faenas agrícolas del olivar».

Añade que para señalizar e informar sobre la ubicación de los bienes patrimoniales está en contacto con la Diputación Provincial y que en agosto pasado solicitó dos paneles, sin que aún haya obtenido respuesta.

Y, por último, la propiedad de la Hacienda Santa Cristina espera que otras propiedades particulares situadas en los parajes de la Parrilla, Castillo de Otíñar o la Fuente de la Olivilla, dentro de la Zona Patrimonial de Otíñar, «cumplan también con este requisito sobre visitas que exige la Ley en materia de Patrimonio».