El candidato a edil de Ganemos Pegalajar, a la espera de la asamblea

Pegalajar está muy próximo a volver a tener dos concejales de Ganemos, después de que el partido informase ayer de que «ya hay un candidato, que desde el principio ha participado activamente con el grupo, y solo falta su aprobación definitiva por parte de la asamblea», la cual se reunirá el próximo viernes. Cabe recordar que, según publicó el pasado miércoles IDEAL, en las últimas elecciones municipales, Ganemos Pegalajar obtuvo dos concejales, Antonio Quesada -candidato a la Alcaldía- e Inés Gila. No han pasado aún dos años desde entonces, pero Antonio Quesada se ha visto obligado a renunciar a su acta «por razones personales», según informó su compañera Inés.

El proceso de llamar a las personas que le acompañaron en las listas electorales fue en vano, ya que nadie aceptó el cargo. «No es porque no quieran o no estén implicados con el partido, sino porque todos tienen motivos personales o laborales y han tenido que renunciar. Además, no ejercer su derecho a ser nombrado concejal electo no implica que se desentiendan de su compromiso, ya que pueden seguir aportando opiniones y participando en las asambleas», explicó la concejala de Ganemos Pegalajar.

Al margen de esta cuestión, «que en breve estará satisfactoriamente solucionada», desde Ganemos Pegalajar aseguraron «no entender» el revuelo y expectación que se ha generado en torno al tema.

Normalidad municipal

Por su parte, el Ayuntamiento de Pegalajar destacó ayer que seguirá trabajando «con total normalidad» independientemente de la decisión que tome Ganemos Pegalajar. Así lo indicó en una nota el alcalde, Juan Merino (PP), quien precisó que «esto no deja de ser un problema interno de la formación política en cuestión, en el que el Partido Popular no va a entrar», al tiempo en que incidió en que «no hay ningún problema para que el Ayuntamiento siga funcionando con total normalidad aunque haya un concejal menos».

Eso sí, expresó su confianza por que «esta situación se resuelva cuanto antes», pese a que todavía no conocen «cómo ni cuándo se tomará la solución correspondiente». «Lo único que sé es que, desde la reforma de la normativa electoral de 2003, la formación política puede designar, cuando no quede ningún candidato para cubrir la vacante, a cualquier ciudadano mayor de edad que no incurra en causa de inelegibilidad», explicó.

En cualquier caso y a la espera de saber las medidas que se tomen desde Ganemos Pegalajar, Merino aseguró que desde el Partido Popular de Pegalajar y desde la Corporación municipal seguirán trabajando «para que los ciudadanos no se vean afectados por esta inusual situación».