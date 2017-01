Bajan los positivos por alcohol pero suben por drogas, uno de cada tres

En su análisis de la siniestralidad de 2016 en nuestra provincia la DGT destaca varias circunstancias, llamando la atención entre ellas el aumento del consumo de drogas ilegales. La Jefatura Provincial de Tráfico, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), ha realizado hasta noviembre del pasado curso un total de 1.699 pruebas, resultando positivas 491 (28,9%). «Estamos hablando de casi uno de cada tres da positivo, es una cifra realmente importante», asegura el jefe provincial de Tráfico, Juan José Ramírez. De ellas 1.647 fueron pruebas preventivas, con un resultado de 471 positivas (28,6%); 34 pruebas a conductores involucrados en accidentes con 6 positivos (17,6%) y otras 18 pruebas a conductores infractores con 14 positivos (77,7%).

Respecto del alcohol, se realizaron en total 73.199 de pruebas, resultando positivas 736, el 1,01%. De ellas 61.297 fueron preventivas, resultando positivas 669 (1,09%); 1.920 pruebas a conductores involucrados en accidentes con 47 positivos (2,45%) y otras 9.982 pruebas a conductores infractores con 20 positivos (0,20%).

En 2015 los positivos fueron el 1,34% del total, una cifra mayor. Prácticamente tres multas al día de media. En cambio, se realizaron 2.457 pruebas de drogas, de las que 611 dieron positivo, lo que supone un 24,86 por ciento, una cifra inferior a la actual.

A nivel nacional, el 43% de los fallecidos tenía presencia de drogas en su organismo. «La batalla del alcohol no está ganada, pero ahora lo más preocupante es el consumo de drogas al volante». Lo dice el jefe provincial de Tráfico, Juan Diego Ramírez, con los datos en la mano, que han arrojado los controles realizados en las últimas campañas de tráfico, y a lo largo de todo el año 2016. «Parece que con el alcohol cada vez hay más conciencia mientras que con las drogas no. Se le asocia un efecto tranquilizador en la sociedad y no, es todo lo contrario», indica Ramírez.

Hace 35 años que la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha los primeros controles en las carreteras. Comenzaron entonces las campañas de sensibilización para que calara el mensaje de «si bebes, no conduzcas» y parece que después de tanto tiempo, ese mensaje entra en la mayoría de las cabezas cuando ponen entre sus manos un volante. En cambio, no pasa lo mismo con las drogas.

Uno de cada 3, sin cinturón

Desde la DGT se advierte además de que persiste un número de usuarios que continúa sin utilizar los elementos de seguridad. En 2016, seis fallecidos no hacían uso de los dispositivos de seguridad (cinturón o casco) en el momento del accidente.

El 33% de los conductores y pasajeros fallecidos en turismos y furgonetas en 2016 no llevaban puesto el cinturón de seguridad, uno de cada tres. Aumenta en tres respecto del año 2015 el número de fallecidos que no hacían uso de dicho dispositivo de seguridad , llegando hasta cinco.