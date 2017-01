20 años apostando por la cultura en Bailén

Comenzó, hace más de dos décadas, trabajando de camarero en el negocio que tenía su hermano en Bailén, el por entonces famoso pub Búho. «Fue él el que me envenenó en el tema de la hostelería nocturna», asegura Antonio Díaz, que un tiempo después de aquello, tras haber desempeñado también otros trabajos, decidió liarse la manta en la cabeza y montar su propia empresa. «Quería abrir un pub pero quería que fuera diferente, desde el principio aposté por divertir a la gente de otra manera, que no se tratase sólo de beber, había que darles algún incentivo más», señala Díaz, que fue con esa filosofía con la que puso en marcha la sala Cambalache de Bailén, por la que a lo largo de sus 20 años de historia han pasado un sinfín de cantantes, poetas, cómicos, magos. En ocasiones desconocidos (en ese momento) para el público, que encontraron en este lugar el empujón que sus carreras necesitaban. «Hoy, aunque nos hemos adaptado a los tiempos, la esencia sigue siendo la misma que entonces», subraya su propietario.

Antonio Díaz recuerda que los inicios «fueron como todos los inicios». Esto es, hubo gente que apostó por él y por su proyecto y otros que pensaron que estaba loco. «El negocio de la hostelería es toda una aventura, puedes tener años muy buenos y otros malos que te pueden llevar a desprenderte de él, por lo que haber celebrado ya el 20 aniversario no es ninguna tontería, la verdad», dice Antonio que comenzó alquilando un local y que hace 13 años decidió dar el salto y comprar el suyo propio.

Talismán

Allí, además de servir copas, Díaz siempre trataba de incluir de vez en cuando propuestas culturales de todo tipo. «Apostamos muchas veces por gente a la que no conocía nadie y que con el paso del tiempo llegaron a tener gran repercusión, nos han llegado a decir incluso que somos un poco talismán para los artistas», apunta el gerente de la sala bailenense, que de aquellos inicios recuerda a grupos como Niños mutantes, El hombre burbuja o Escorzo, que actuaron en Cambalache cuando aún no eran reconocidos.

El estilo, asegura, nunca le ha importado, aunque tiene sus preferencias por el blues y por el rock, pero en su sala, deja claro, han tenido cabida grupos y música de todo tipo. Entre los conciertos que recuerda con más cariño destaca sin pensarlo el del fallecido Javier Krahe hace unos años. Aunque no menosprecia a Iván Ferreiro o Coque Malla. «Han sido tantos los que han pasado por aquí en todos estos años que en ese sentido me siento muy afortunado», destaca Antonio Díaz, que apunta que los últimos en subirse al escenario de la sala Cambalache fueron 'Nevada', un grupo granadino que, si cree en la suerte de la sala Cambalache, acabará dando mucho que hablar.

El hecho de llevar tantos años con el negocio hace que por el mismo pase gente de todas las edades. Prevalece la juventud, como en todos los sitios nocturnos, pero también siguen quedando clientes de los años 90, público fiel que de vez en cuando se deja caer por la sala Cambalache porque le gusta el ambiente y porque sabe que allí siempre encuentra algo diferente.

Cultura a pesar de la crisis

En la actualidad, las actuaciones suelen tener una vez al mes, a veces dos, y no sólo son de música, sino que también tiene lugar la poesía, el humor o la magia. Una apuesta por la cultura muy clara que no se ha venido abajo en ningún momento a pesar de que ha tocado, y sigue tocando, lidiar con tiempos no demasiados fáciles.

Cambalache abre todas las noches excepto los lunes y, aunque entre semana hay poco movimiento, «siempre aparece algún noctámbulo», asegura Antonio, que por lo general, salvo cuando llegan fechas de más movimiento o tiene algún evento, está sólo al frente del negocio. «Lo difícil es que, incluso solo, haya sobrevivido a la crisis», dice. Y es que, aunque la situación económica haya sido en los últimos años muy complicada en todos sitios, en Bailén, por su estrecha vinculación al mundo de la construcción con las fábricas de cerámica, el palo fue aún mayor. «La cultura no es algo necesario para sobrevivir y la gente, cuando no tiene para comer, prescinde ella, lógicamente», dice el gerente de Cambalache, que reconoce que ha tenido que ser consecuente con la falta de posibilidades de sus paisanos para tratar de buscar fórmulas que les hicieran ver que no se trataba sólo de salir a tomar una copa, que les proponía además evadirse de una forma diferente.

Y en esas sigue, asegura, «porque la crisis en Bailén no ha acabado ni mucho menos». Los próximos espectáculos que tiene previstos son un tributo a Loquillo y monólogos de David Navarro y Pedro Lendínez. Siempre con algo entre manos, Antonio Díaz se confiesa feliz con lo que hace. Para él ya fue un logro que funcionara su idea hace 20 años, y ni qué decir tiene lo que supone que haya conseguido llegar hasta aquí y remar muchas veces contra corriente.

Reconoce que está cansado y que con 47 años y casi 30 detrás de la barra de noche, ya empieza a pesar el trabajo nocturno, pero luego es el que más disfruta cuando organiza cualquier evento en su local y ve que la gente responde, que su esfuerzo ha merecido la pena. Aunque dice que tampoco descarta pegar un giro a su carrera profesional y cambiar de aires. «Las madrugadas fuera de casa y sin la familia pesan», sentencia.