La ONCE reparte 175.000 euros en el centro de Baeza

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha dejado parte de su fortuna en Baeza (Jaén), donde Manuel Gámez, ha vendido cinco cupones premiados con 35.000 euros repartiendo así 175.000 euros en el centro del municipio.

Gámez es vendedor de la ONCE solo desde el pasado mes de diciembre y tiene su punto de venta ubicado en la calle San Pablo de Baeza. "Esto es empezar con buen pie, la gente me decía que iba a dar un premio pero no me lo creía, ni me lo esperaba, al menos no tan pronto, es que solo llevo un mes. Estoy contentísimo", ha indicado Gámez.

Este sorteo ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Málaga, y ha llevado el resto de premios a Tenerife y Castellón. El cupón del miércoles estaba dedicado al décimo aniversario de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera.

Baeza depende administrativamente de la sede de la ONCE en Úbeda que cuenta con 302 afiliados a la Organización de las 1.139 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Jaén.