En riesgo amarillo por temperaturas de hasta -10 grados centígrados, hielo y nieve

Jaén. Siete máquinas quitanieves, cincuenta equipos mecánicos, cerca de 150 técnicos y operarios y 2.500 toneladas de sal para combatir el hielo y la nieve fruto del frío siberiano. La provincia de Jaén se encuentra en nivel amarillo de aviso por temperaturas mínimas de hasta diez grados centígrados bajo cero y nevadas en el marco de la primera ola de frío que azota el país desde la entrada del invierno. Registrará temperaturas mínimas de -4 ºC en el Valle del Guadalquivir, y de -6 en la capital o Montes, Cazorla y Segura y Morena y Condado, de 0:00 a 9:00 horas. El viento y el agua harán además que la sensación térmica sea de intenso frío.

La situación se intensificará mañana, lo que provocará una situación de nevadas significativas. Jaén se encuentra entre las provincias donde serán mayores, pudiendo alcanzar espesores de nieve de entre 10 y 20, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Junto a Jaén están hoy en nivel amarillo dentro de la comunidad Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

La situación meteorológica, que se prolongará hasta el sábado, se debe al reforzamiento de las altas presiones sobre el interior de Europa y a la existencia de bajas presiones en el Mediterráneo, que está provocando la entrada de una masa de aire, de origen continental, más seca y fría, que está dando lugar a la ola de frío que va a producir heladas en casi toda la Península con excepción de las zonas litorales.

La masa continental de aire gélido provocará en algunos casos que los termómetros bajen en nuestra provincia hasta los -10 grados centígrados. La capital registrará entre -3 y 6 grados. En la parte más oriental de la región se esperan nevadas, que podrían continuar hasta el viernes. La cota de nieve será aún bastante baja hoy y subirá paulatinamente mañana, pero serán más intensas, sobre todo, en la parte oriental de Jaén.

La probabilidad de lluvia además es de un 35 por ciento por la mañana y un 75 por la tarde. El termómetro seguirá bajo cero durante el fin de la semana, entre -1 y 9 grados hasta el domingo. En cifras similares se moverá el mercurio en Linares o Bailén, llegando a los -4 grados, Úbeda y Martos -5, Andújar -6 o en Alcalá la Real, con -7.

El frío será la tónica general. En algunos puntos que ya han estado bajo cero durante los últimos días, como Santiago Pontones, la mínima prevista para hoy es de -10 grados (-11 el próximo lunes) y la máxima de 0. En Iznatoraf o Huelma de -8 y un grado. Cazorla, en -8. Para hoy, Baeza, Torredelcampo o Torredonjimeno llegarán a los 5 bajo cero; La Carolina, Villanueva del Arzobispo, Arroyo del Ojanco, La Puerta de Segura, Orcera, Siles o Linares a -4.

Ante la presencia de hielo y nieve y para evitar cortes en carretera y minimizar el riesgo de accidente desde la semana pasada se están realizando tareas preventivas con el extendido de material fundente (sal) durante la noche en aquellas zonas más proclives a que haya problemas climatológicos, sobretodo para eliminar y evitar la formación de placas de hielo durante la madrugada.

Sal al caer la noche

«Trabajamos con las previsiones meteorológicas desde 15 días vista, por lo que desde la semana pasada ya se está trabajando en la planificación. Durante la noche se está usando material fundente, sal en principio y si la cosa va a más cloruro sódico, que se disuelve antes si la cosa va a más», explicaba ayer a este periódico el delegado territorial de Fomento, Vivienda y Turismo, Rafael Valdivielso, que ayer visitó el Centro de Conservación de Jaén para supervisar los preparativos que desde la Consejería se encuentran operativos ante la ola de frío prevista.

De un modo especial se ha prestado atención a puntos críticos como la A317 en la zona de la Ballestera, la de Cazorla en puerto de Tíscar y Las Palomas y la zona De La Bolera. También la A6050 entre Valdepeñas y Jaén.

Se han preparado siete máquinas quitanieves, cincuenta equipos mecánicos y cerca de 150 técnicos y operarios distribuidos entre los cuatro centros de conservación de la provincia jienense.

De los 1432 km de carreteras de las redes de la Junta, 430 requieren un plan crítico. Entre ellos, la carretera de la Ballestera, la de Hornos con Santiago de la Espada, el puerto de las Palomas, la zona de la bolera en Pozo Alcón o la carretera de Valdepeñas, en la A-6050, «donde hay una bajada de temperatura importante».

Se trata en cualquier caso de una labor «más preventiva» que de intervención una vez iniciado el temporal. El servicio trabaja y está operativo, eso sí, las 24 horas, una vez que empiece a nevar. «En la madrugada del miércoles al jueves es probable que tengamos problemas», admite Valdivielso, aunque se encuentran preparados para afrontar los contratiempos. Sal, verbigracia, disponen de 200 toneladas preparadas en cada centro y 300 en puntos muy determinados de suministro, como Alcalá la Real, Santiago de la Espada, el Puerto de las Palomas en Cazorla o la zona de la Bolera. En total, unas 2.500 toneladas.

Dos cortes en las últimas olas

«Es un dispositivo muy rodado, aunque claro, no deja de ser un 'melón cerrado' y hasta que no llegue la ola de frío no podemos saber cuánto será necesario», apostilla el delegado. El pasado año se produjeron «unas 150 incidencias, pero solo dos días por la noche hubo que cortar una carretera, la de la Ballestera, durante unas cuatro horas. El resto funcionaron durante las 24 horas los 365 días».

«Pedimos precaución a los usuarios de estas carreteras y que eviten en la medida de lo posible conducir durante la noche durante este periodo», señala Valdivielso.