La Dieta Mediterránea previene la atrofia cerebral

A medida que envejecemos, nuestro cuerpo va sufriendo una serie de cambios, algunos de los cuales son notorios. Las sociedades más industrializadas se caracterizan por poseer una media de edad de sus habitantes bastante elevada.

Es por ello que, en la actualidad, existe un creciente interés por descubrir métodos para ralentizar el proceso de envejecimiento para que sea un periodo vital lo más saludable posible. Uno de los cambios que caracterizan a estas edades es el de la atrofia cerebral, que comporta un menoscabo de las facultades del individuo. ¿Podríamos incidir de alguna forma para aminorar este proceso?

Entre los factores modificables que pueden contribuir a un envejecimiento saludable, la dieta ocupa un lugar preponderante. Partiendo de la hipótesis que la dieta podría afectar al desarrollo de la atrofia cerebral, hoy quiero comentar un artículo titulado 'Mediterranean-type diet and brain structural change from 73 to 76 years in a Scottish cohort', que acaba de publicarse en la revista Neurology. El estudio se ha desarrollado en individuos de 73 años que habitan en la región de Edimburgo (Escocia), a los que se les ha hecho un seguimiento durante tres años, desde los 73 a los 76 años.

Lo que se quería comprobar es si el tipo de dieta influía en los cambios cerebrales propios de estas edades. La conclusión a la que se llegó es que, la dieta Mediterránea protege frente a la atrofia cerebral en personas de edad avanzada.

Este estudio no aborda cuál o cuáles de los alimentos que integran esta dieta son los responsables de estos efectos. Se piensa que la sinergia de todos sus componentes, así como la forma de condimentarlos, serían de este modo los causantes de tan interesante efecto protector.

Estos resultados recalcan la importancia de la alimentación en las etapas más avanzadas de la vida para envejecer de forma saludable y retrasar el deterioro cognitivo.