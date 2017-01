Nueve de cada diez enjuiciados en Jaén por violencia machista acaban condenados

La provincia de Jaén no fue testigo en todo el año 2016 de un asesinato por violencia de género. No obstante, las agresiones machistas no han remitido en la provincia. O eso dicen al menos los datos del tercer trimestre del pasado año 2016, cuando fueron presentadas 475 denuncias por violencia de género en los juzgados jienenses. Esto significa que, cada día, una media de cinco mujeres pasan por comisarías, cuarteles y juzgados para denunciar agresiones físicas, casos de acoso, amenazas o quebrantamiento de medidas cautelares por parte de sus parejas o exparejas.

La estadística, dada a conocer recientemente por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es similar a la registrada en el mismo periodo de 2015, con un aumento leve respecto al trimestre anterior (417).

El CGPJ también resalta el aumento progresivo del número de hombres que acaban con una sentencia condenatoria tras pasar por los juzgados. En el tercer trimestre de 2016 se sentaron en el banquillo 84 hombres acusados por un delito de malos tratos.

En el tercer trimestre de 2016 fueron presentadas 475 denuncias por violencia de género

De estos enjuiciados, el 89,3% resultaron condenados, prácticamente nueve de cada diez, la mayoría con nacionalidad española (72) frente a los procesados de origen extranjero (3). En el trimestre anterior la cifra de condenados fue menor, de un 80,5%.

Muchos casos, sin juicio

Aunque en cualquier caso la cifra de condenados es muy alta, cabe reseñar que gran parte de los casos se archivan y no llegan a juicio por falta de pruebas. Incluso con partes médicos compatibles, dado que los procesos se pueden alargar más de un año, en ocasiones el cambio de testimonio de la presunta víctima frena el proceso.

La estadística del CGPJ coloca la tasa de denuncias en 14,5 por cada 10.000 mujeres en Jaén, por debajo de la media nacional y la andaluza, que se sitúa en el 17,8.

Asimismo, las cifras judiciales ponen en evidencia que el 78,1% de las denuncias que finalmente acabaron en los tribunales fueron interpuestas directamente por parte de la víctima.

Por el contrario, apenas un caso de cada diez llega a los juzgados por la vía de los protocolos sanitarios, esto es, después de que un médico remita un parte de lesiones (10,1%).

Además, un 3,2% de los casos lo hace por intervención directa de la policía. Un guarismo que está muy lejos de otras provincias como Málaga donde asciende al 33,4%.

Los datos del CGPJ relativos al periodo comprendido entre julio y septiembre de 2016 reflejan una continuidad de la tendencia en la relación que mantiene el presunto maltratador con la agredida. Los juzgados especializados en esta materia siguen registrando más casos de violencia doméstica dentro de cónyuges (36,6%) y relaciones afectivas (26,8%) que entre excónyuges (15,98%) y exparejas (20,62).

194 con protección y jóvenes

El informe del CGPJ destaca, así mismo, que entre julio y septiembre del pasado año se dictaron 194 órdenes de protección en la provincia. De ellas, un total de 160 se resolvieron a favor de mujeres de nacionalidad española, entre ellas dos menores de edad; y otras 32 de víctimas de origen extranjero.

La violencia machista además se está produciendo cada vez más a edades más tempranas. De hecho, seis chicas menores de edad de la provincia de Jaén han recibido medidas de protección en el ámbito de la violencia machista durante los nueve primeros meses del año.