Terapia dietética en la enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa

En los últimos años, el tema gastronómico se ha puesto de moda. Hay multitud de programas de televisión que tratan el tema de la comida, los cocineros son personas populares, ¡los niños ya no quieren ser bomberos o policías, quieren ser chef afamados! Este mundo tiene bastante de espectáculo, pero también tiene implicaciones económicas muy importantes por la importancia que está adquiriendo el turismo gastronómico. Lejos de esta evidente actualidad, nos encontramos con otro aspecto del que cada vez se habla con mayor insistencia, se trata del impacto de la dieta en la salud humana. ¿Podría ser considerada la dieta como una opción terapéutica reconocida en determinadas enfermedades?

Esto es evidente para las intolerancias o alergias alimentarias, pero me refiero a otro tipo de enfermedades, como la Enfermedad inflamatoria intestinal, en la que se incluyen la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa. Tienen un carácter idiopático, es decir, aún no conocemos con precisión su causa, aunque hay evidencias de la implicación de una respuesta inmune anormal a los microorganismos presentes en el tracto intestinal, así como a otros elementos ambientales que se desarrollan en individuos genéticamente susceptibles.

Son enfermedades crónicas que alteran de forma significativa la calidad de vida de aquellos que la padecen, los tratamientos farmacológicos actuales no curan, tan sólo logran mitigar la sintomatología.

Se acaba de publicar en la revista Journal of Clinical Gastroenterology el artículo titulado: 'Clinical and Fecal Microbial Changes With Diet Therapy in Active Inflammatory Bowel Disease'. En él se analiza la eficacia de la dieta como potencial opción terapéutica frente a estas enfermedades. Se trata de un estudio prospectivo dirigido por investigadores del Seattle Children's Hospital de USA y los pacientes estudiados han sido niños. Sabemos que la dieta tiene un significativo impacto sobre la flora microbiana presente en nuestros intestinos. En estos pacientes se han detectado una disminución de las bacterias comensales normales, mientras que hay un aumento de bacterias proinflamatorias en su tracto intestinal. En base a esto diseñaron el estudio, en el que los pacientes fueron sometidos, como única intervención durante las doce semanas duró el estudio, a una dieta denominada 'Specific Carbohydrate Diet (SCD)'.

Entre otras características, esta dieta prescinde del azúcar, alimentos ricos en almidón o en lactosa, cereales y, alimentos procesados; mientras que, si están permitidos las verduras, frutas, carne o frutos secos. También se aconseja el uso de aceites de oliva vírgenes, aunque por ser una dieta que surgió en USA, no es un tema en el que incidan especialmente. En el estudio que estoy comentado, no se especifica si se incluyó en la dieta administrada a los niños.

La conclusión del estudio es que la intervención dietética producía mejoras, tanto clínicas como en las pruebas de laboratorio, además de un cambio beneficioso en la flora microbiana intestinal. Al finalizar el estudio, después de doce semanas de intervención dietética exclusiva, ocho de los diez pacientes, permanecían en remisión clínica de su enfermedad.

Este estudio incide en la importancia de la alimentación para la salud humana y corrobora algo que ya conocíamos, que es capaz de modificar la flora microbiana del tracto intestinal, lo que podría mejorar, incluso curar, determinadas patologías. No se pueden considerar definitivos los resultados obtenidos en este estudio, se ha realizado con un número muy limitado de pacientes, además de otros aspectos que no están suficientemente detallados. Por ello, debemos seguir profundizando en el conocimiento del impacto que tienen los alimentos en este tipo de patologías, pero, no cabe duda que ahonda en la idea del potencial terapéutico de la dieta.