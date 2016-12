Jaén obtiene 18 millones de euros para la producción ecológica

La Consejería de Agricultura ha aprobado una modificación presupuestaria para volver a ampliar el montante destinado a la línea de ayudas para el mantenimiento de agricultura ecológica de cultivos herbáceos y cultivos leñosos, fundamentalmente cereales, almendros y cítricos. El incremento final para estos sectores es de 27,9 millones de euros. Con esta nueva ampliación, el global de incentivos para la producción ecológica es de 236,4 millones de euros, 73 millones más que los que se preveían inicialmente en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, es decir, un 45% más.

La consejera Carmen Ortiz ya había anunciado anteriormente que las ayudas a la producción ecológica de los sectores de herbáceos y leñosos podrían incrementarse de nuevo una vez que se conociesen los datos definitivos para la resolución de la convocatoria.

De esta manera, se van a atender 1.581 solicitudes más, lo que representa un incremento del 32%. En el caso de mantenimiento de cultivos herbáceos, la Consejería va a atender el 93% del total de solicitudes elegibles, mientras que en leñosos esta cifra asciende a 99%. Los incrementos para estos dos sectores se concentran mayoritariamente en las comarcas del Altiplano granadino y de Los Vélez y Alto Almanzora en Almería.

En total, se ha dado respuesta a más de 15.000 expedientes de ayuda de la medida 11 de Agricultura Ecológica del PDR, que además del apoyo a cultivos leñosos y herbáceos, contempla incentivos para el olivar, la apicultura y ganadería.

Por provincias, Córdoba concentra el mayor presupuesto para ayudas a la producción ecológica, con 51,80 millones, el 21,9% del total; seguido de Sevilla, con 38,3 millones (16,2%); Granada, con 34,77 millones (14,7%); Cádiz, con 30,99 millones (13,1%); Huelva, con 29,54 millones (12,5%); Almería, con 22,22 millones (9,40%); Jaén, con 18,23 millones (7,7%); y Málaga, con 10,64 millones (4,5%).

Estas ayudas supondrán compromisos de los agricultores por un periodo de cinco años de mantenimiento de sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente, con el objetivo de fomentar la consolidación del sector ecológico.

Asimismo, tal y como se acordó en el mes de noviembre con Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, la Consejería trabajará junto con el sector para revisar los aspectos relacionados con los criterios de priorización y degresividad (factor para mejorar el nivel de ayudas de las pequeñas explotaciones) con vistas a una futura revisión del Programa de Desarrollo Rural y de las bases reguladoras de la medida de agricultura ecológica.

En concreto, con este aumento presupuestario en Granada se van a poder atender 680 expedientes de los listados provisionales publicados, concretamente el 90% de los beneficiarios suplentes, con un importe de más de 14,8 millones de euros. En Almería se va a dar cobertura a otras 392 solicitudes, el 98% de los suplentes, con 8,8 millones de euros. El resto del presupuesto se distribuye entre las provincias de Córdoba (1,5 millones para 69 solicitudes), Cádiz (697.000 euros y 31 solicitudes), Sevilla (466.000 euros y 17 solicitudes), Huelva (257.000 euros y 9 solicitudes), Málaga (88.400 euros y 8 solicitudes) y Jaén (87.700 euros y 4 solicitudes).

Ortiz ha resaltado que el compromiso de la Junta de Andalucía con este sector ya llevó a la Consejería a incrementar la cantidad inicialmente asignada para estas ayudas en 45 millones de euros hasta alcanzar los 208,5 millones de euros, con los que pudo atender las solicitudes de cerca de 9.400 explotaciones. La representante del Gobierno andaluz ha recordado que el PDR 2014-2020 está dotado con un 10% menos de presupuesto que el anterior por el recorte de 286 millones que el Gobierno aplicó a Andalucía en el reparto de los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (Feader).

Sin acuerdo

Sin embargo, este aumento presupuestario no contentó a todas las organizaciones agrarias. UPA no está de acuerdo con la media, por lo que más de 400 agricultores y ganaderos de UPA se han manifestado en protesta por el reparto «insuficiente y discriminatorio» de las ayudas a la producción ecológica ante la puerta de la Consejería de Agricultura. La organización agraria decidió no sumarse al acuerdo entre la Consejería de Agricultura y las restantes organizaciones, ya que, en la propuesta, «no se garantizan las ayudas para todos los productores de almendro; se quedan fuera todos los productores de cultivos herbáceos, y no se resuelve el problema que ha ocasionado el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) y la continuidad de parcelas en las ayudas a los ganaderos ecológicos». Y es que considera que «se ha dado ayudas a las zonas con menos producción ecológica» y con criterios que considera «desequilibrados» por lo que solicita un «reparto justo» de las ayudas para la producción ecológica.

Mayor innovación

Por otro lado, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha animado a las empresas de producción ecológica a «redoblar esfuerzos en materia de innovación para, con la calidad y la marca como banderas, abrir nuevos mercados».

Ramírez de Arellano ha destacado que la producción ecológica ha experimentado un «profundo cambio y un enorme desarrollo» en los últimos años en Andalucía, de forma que en estos momentos se asiste a la configuración de un «auténtico sector económico diferenciado y empresarializado», caracterizado por su «amplia contribución» al bienestar de la sociedad y a la cohesión de los territorios, y también por su «alto potencial de crecimiento» y generación de empleo y riqueza.

En relación al reto de la internacionalización, el consejero ha destacado las cifras que, en la actualidad, registran los productos ecológicos andaluces en el mercado internacional: las exportaciones han experimentado un crecimiento de cerca del ocho por ciento en 2014 (últimos datos disponibles son ventas por valor de 724 millones) con respecto a 2012.

Para continuar abriendo mercados, el consejero ha manifestado que «dispone de un nuevo plan de producción con el horizonte puesto en el año 2020; cuenta con normativas comunitarias que favorecen su impulso y, sobre todo, tiene a su favor la conciencia cada vez mayor de los consumidores de que se hace imprescindible una oferta alimentaria segura y sostenible».

Andalucía cuenta con 1,01 millones de hectáreas de cultivo ecológico, siendo Huelva, Cádiz y Córdoba las provincias que lideran el ránking. La superficie cultivado ha crecido un 18,5 por ciento con respecto a 2014 (los últimos datos disponibles y que se reproducen en este informe son de 2015). En cuanto a número de industrias, la comunidad andaluza cuenta con 1.481 (un 25,4 por ciento más que en 2014). El ránking en este punto lo encabeza la provincia de Sevilla, seguida de Málaga y Granada. Las industrias de manipulado y envasado de productos hortofrutícolas, así como las almazaras y envasadoras de aceite de oliva, son las más numerosas (309 y 239, respectivamente).

En el apartado de ganadería, habría que diferenciar, por un lado, el número de cabezas de ganado ecológico, con más de 654.000 (un 30,7 por ciento más que en 2014), y, por otro, el número de explotaciones ganaderas, cerca de 5.000 (un crecimiento del 41 por ciento).

La comunidad andaluza concentra, actualmente, más de la mitad de la superficie ecológica en España, un tercio de sus operadores y casi el 30 por ciento del valor total de la producción.