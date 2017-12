Las ventas aumentan esta Navidad en algunos puestos del mercado de abastos Una familia compra fruta y verdura en este puesto del mercado de abastos, ayer. / ENRIQUE Las carnes, pescados y mariscos son muy demandados, frente a las frutas y verduras que bajan en un mercado al que piden más atención JÉSSICA SOTO LINARES Viernes, 29 diciembre 2017, 01:01

El mercado de abastos luce esta Navidad su mejor cara porque, al igual que otros supermercados y superficies comerciales, esta campaña es la más importante para los vendedores que allí tienen sus puestos. Han sido los propios tenderos los que lo han decorado para estas fechas con objeto de seguir fidelizando a su clientela y también de atraer a un mayor público.

Las ventas han sido dispares en estos días ya que, como es lógico, crece la demanda de carnes, pescados y mariscos, frente a las frutas y verduras que se degustan en las mesas navideñas. «Las ventas están muy flojas. Lo que es la fruta siempre se nota en esta campaña que baja. En comparación con el año pasado, las ventas han bajado», comentó Tomás Vico, uno de los representantes de los vendedores del mercado de abastos de Linares.

«Como el Ayuntamiento no pone de su parte para que esto se mejore, la gente no viene. El año pasado se hicieron muchas actividades aquí, pero este año no se ha hecho nada ni se ha propuesto que se abra por las tardes. Estamos totalmente abandonados», subrayó Vico.

Por su parte, Antonio Reyes, que regenta un puesto de carnes, no ha notado apenas diferencia en las ventas respecto al año pasado. «A mí no se me está dando mal la Navidad, pero sí es verdad que el mercado en sí tiene poca afluencia de público y necesitaría tener una respuesta mayor y que se acuerden de que estamos aquí. Con mis clientes estoy satisfecho al 100% y gente que no me compra en todo el año, cuando llegan estas fechas, vienen a mi carnicería por el producto de calidad que le doy», apuntó Reyes. Si bien, en Navidad sus ventas aumentan entre un 50 y un 70%. Muchos de sus clientes sirven en sus mesas estos días rollo de ternera, jamón, lechón, cordero y pollo relleno.

En 'Pescados Carrillo' la campaña ha ido «algo mejor que el año pasado», y la mayoría de las ventas se hicieron para la cena de Nochebuena. «Aquí sobre todo compran pescado fino como puede ser rape y merluza; y mariscos de toda clase como patas, gambas y langostinos. Hay productos que sí han subido de precio como son los carabineros porque hay menos cantidad que otros años, pero otros han bajado», declaran desde la pescadería. Algo que achacan algunos vendedores es que otros compañeros no abren todos los días sus puestos, una de las obligaciones que contrajeron cuando se abrió el rehabilitado mercado, y eso también repercute en la afluencia de vecinos. Reivindican, además, contar con más plazas de aparcamiento para animar a los consumidores.