Los vendedores conocen sobre plano cómo será el mercado de abastos Los placeros conocieron ayer en una reunión con el Ayuntamiento el plano del futuro mercado de abastos. / ENRIQUE En una reunión ayer con el Ayuntamiento en el propio mercado se les explicó las mejoras que se harán para que ubiquen allí sus puestos JÉSSICA SOTO LINARES Sábado, 17 marzo 2018, 01:22

Un paso más para el futuro mercado de abastos. Ayer, al mediodía, se reunieron en el antiguo mercado de frutas y verduras el alcalde de Linares, Juan Fernández; varios ediles de la Corporación y técnicos con los vendedores para explicarles, sobre plano, cómo será su futuro emplazamiento.

En él habrá 17 puestos, de diferentes tamaños, y se buscará que todos tengan las mismas comodidades y que estén resguardados de las temperaturas, ya que hay que recordar que antes algunos daban a la calle. Se conservarán todas las entradas que antes tenía pero, además, se abrirá otra por la calle Baños a la que se accederá por escaleras.

La primera fase comprenderá la realización de los puestos para que los comerciantes puedan reiniciar su actividad lo antes posible y, posteriormente, se la acondicionará con más luz y hasta habrá una zona diáfana que servirá para albergar otras actividades comerciales como ferias alimentarias y otros eventos.

«Es la mejor idea venirnos aquí, pero el problema que tenemos es el plazo en hacer las obras porque cada día que estamos parados, perdemos clientes. Lo que queremos es que esté lo mejor posible porque la situación que estábamos allí no era la más idónea ni para nosotros para trabajar, ni para la gente para comprar», comentó Antonio, responsable de 'Dulces Los Manchegos', uno de los puestos con más solera del mercado de abastos. Todos coinciden en que lo ideal es que se haga una apuesta definitiva por este espacio que lo convierta un lugar atractivo para la venta.

Senda de la Moza

No cabe duda que los otros grandes damnificados por el paso del temporal 'Félix' fueron los vecinos de uno de los bloques de la calle Senda de la Moza y los comercios de dicha vía. Las dos familias cuyas viviendas resultaron más afectadas aún no han podido volver a sus pisos y han tenido que recurrir a familiares y a hoteles para poder pasar estos días. Si bien, ya se ha empezado a intervenir en estas viviendas.

La situación también es delicada para los comercios de la zona. «Podemos decir que estamos en la zona cero. El acceso a mi negocio es casi imposible y los primeros días me dijeron que si pasaba era bajo mi responsabilidad. No he tenido ventas esta semana porque todo está cortado y la gente no puede acceder a las tiendas que hay aquí», explicó Nieves Reche, responsable de 'La casa de las pinturas', que se ubica justo debajo del inmueble perjudicado. Un bar, dos tiendas de comestibles y un estanco comparten la misma situación y esperan recibir ayudas para poder recuperar las pérdidas. La calle sigue cortada desde la rotonda del Polideportivo de San José hasta parte de Senda de la Moza.

Partido Popular

Por último, el PP y su grupo de concejales reconoce y pone en valor el «gran trabajo y la dedicación plena» de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, técnicos municipales y funcionarios en relación a los desgraciados acontecimientos a consecuencia del temporal del pasado domingo 11 de marzo. «La profesionalidad y compromiso de todos ellos han sido pieza fundamental para que los daños producidos no fueran a mayores, así como para que las personas directamente afectadas hayan sido atendidas como merecen», sostienen en una nota de prensa.