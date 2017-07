Los vecinos de Linares vuelven a solicitar más vigilancia en los barrios La reunión tuvo lugar en la Comisaría de la Policía Nacional ante la presencia de representantes de la mayoría de los barrios de Linares. / ENRIQUE Así se lo trasmitieron en una reunión que mantuvieron con la Policía Nacional y con la subdelegada del Gobierno de Jaén JÉSSICA SOTO Linares Sábado, 8 julio 2017, 00:57

La seguridad ciudadana en algunas barriadas de la ciudad es el principal problema para los vecinos. A petición de la Federación Himilce, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Francisca Molina, se reunió en la Comisaría de la Policía Nacional con los representantes de los colectivos vecinales para conocer de primera mano esta cuestión que afecta, especialmente, a algunos barrios de la ciudad, tal y como aseguró el presidente de la Federación Himilce, Juan José Reca. «Queríamos trasmitirle la situación que nosotros entendemos que hasta va siendo hasta crítica en algunos barrios de Linares y, en concreto, desde San José y hasta Arrayanes, que se salen muchísimo de lo normal. El resto tiene problemas que podríamos enmarcar en otras reuniones que también estamos pidiendo», apuntó el presidente.

Más personal

Los vecinos consideran que el número de efectivos que velan por la seguridad y la buena convivencia en los barrios es insuficiente y, en ese sentido, fueron las peticiones que le realizaron a la subdelegada del Gobierno. «La crisis es posiblemente la que esté dando lugar a falta de personal pero es que en una ciudad con 60.000 habitantes, aproximadamente, que tengamos 50 funcionarios, me parece una barbaridad de poco y así no se puede atender nada. Con esto lo que ocurre es que hay mucha gente que se va sintiendo impune y eso hace que sean cada vez más las barbaridades que se cometen en estas zonas y en todos los barrios en general», subrayó Reca.

Por su parte, Francisca Molina reveló la intención por parte de la Subdelegación de poner fin a esta problemática pero apeló a la colaboración de todos. «Desde aquí ha salido el compromiso de una reunión próxima con todas administraciones implicadas para intentar atajar este problema de una manera integral adoptando todas las medidas tanto de tipo social como de otra manera con el fin de que estos barrios al final disfruten de todo lo que se merecen los vecinos, una convivencia en paz y evitar en la medida de lo posible esta problemática que esta afectando de una manera importante el día a día de algunas zonas e esta ciudad», señaló Molina.

Con todo ello, la Federación confía en que pronto se den pasos en este sentido y sostienen que no les gustaría seguir el ejemplo de otras ciudades en las que han sido los propios vecinos los que han tenido que manifestar su descontento en la propia calle. «Llevamos ya tres años con mesas sectoriales hablando de servicios sociales, de convivencia, de absentismo y de seguridad ciudadana. Esto último incumbe a la Subdelegación del Gobierno, a la Policía Nacional, Policía Local y Ayuntamiento y no nos hemos dejado ninguna pata sin tocar. Con todos estamos intentando trabajar para que este tema no se nos vaya de las manos», dijo el presidente.