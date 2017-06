Unos 250 vecinos dicen 'No' al paro en el Ayuntamiento de Linares Con el currículum bajo el brazo, muchos se concentraron así ayer en el Ayuntamiento. / ENRIQUE La concentración y entrega de currículum simbólica en el Consistorio linarense se desarrolló sin incidente alguno JÉSSICA SOTO Linares Viernes, 30 junio 2017, 01:22

Cuando faltaban pocos minutos para que dieran las diez de la mañana, decenas de vecinos ya se arremolinaban a las puertas del Ayuntamiento de Linares, sita en la calle Hernán Cortés, y muchos de ellos con su currículum en mano.

A priori, el acto de protesta promovido por la página de la red social Facebook y el grupo que comparten el nombre 'Linares se mueve' tenía visos de ser un éxito si no fuese porque los jóvenes, que son los que más sufren la situación de desempleo en la ciudad, eran minoritarios. Cierto es que estos fueron aumentando conforme pasaban los minutos, pero también lo es que los que peinaban canas superaban la cifra de vecinos que allí se concentraban, y con creces.

Se pudo ver hasta niños que ataviados con camisetas y con carteles con el hashtag #Linaressemueve y preguntando qué será de su futuro. Probablemente acudían a un acto simbólico de protesta por primera vez y, en esta ocasión, era para pedir que Linares salga de la situación en la que se encuentra con el paro estimado para 2016 más elevado de España, según un informe del INE. El número de vecinos fluctuó a lo largo de la hora y media que, aproximadamente, duró esta concentración y posterior entrega de 75 currículums en la Oficina de Atención a la Ciudadanía sin que se produjeran indicentes de ningún tipo. Según la organización y la Policía Local el número de linarenses que allí se dieron cita fueron alrededor de 250.

Desde el grupo 'Linares se mueve' revelan que se organizarán más actos de protesta

Más actos

«Elobjetivo es decir que no estamos conformes con lo que tenemos aquí en Linares y a ver si, por lo menos, nos escuchan», comentó Estefanía Carriquí, una de las organizadoras, que se mostró contenta con la respuesta de los vecinos que ayer acudieron. Tras esta protesta ciudadana tienen previsto hacer más actos de los que darán debida cuenta a través de las redes sociales.

Uno de los jóvenes que estuvieron presentes fue Manuel Santiago, de 21 años. «Estamos pocos jóvenes porque llevamos muchos años así y se tiene medio asumido que la situación va a ser así por mucho que nos manifestemos», dijo el joven que ha trabajado en Linares pero asegura que con trabajos precarios y temporales. Isabel, 29 años y diplomada en Ciencias del Trabajo y Relaciones Laborales, secundó este acto de protesta para entregar su currículum aunque tras llevar un tiempo desempleada ha optado por prepararse unas oposiciones. «Después de dos carreras y muchos cursos, me han obligado a opositar porque no encontraba absolutamente nada. Esta propuesta me parece muy bien y, además, creo que deberíamos hacerla muchas veces más ya que esta situación en Linares es insostenible», subrayó la joven.

Por su parte, Visitación Molinero pidió un permiso en el trabajo para mostrar su apoyo a todos sus paisanos que están desempleados. «Hay pocas personas aquí. Creo que la gente no está concienciada de lo que pasa aquí en Linares. La gente está conforme con lo que tiene y no hay espíritu de lucha», apuntó Molinero. Otra vecina, María Martínez, tiene tres hijos y todos están fuera de Linares trabajando. «La tasa de paro que tenemos es insorportable y esto tiene que dar un giro radical», dijo Martínez.

Manuel Notario reconoció que el ejemplo de reivindicación social más reciente en Linares coincidió con la crisis de Santana en 1994. «Yo me pregunto si la Junta de Andalucía no ve los periódicos y no se da cuenta de que hay dos provincias (Jaén y Cádiz) que están en desilgualdad completamente y no se preocupa de estos temas», reseñó el vecino. Pedro Muñoz aplaudió este acto de protesta pero aseguró que necesita una mayor implicación de los vecinos. El único colectivo que acudió fue la AVV Estación de Almería.