Un vecino, agraciado con 20.000 euros del sueldazo de la ONCE Juan Antonio Beltrán y una de sus clientas. El número 50.377 trajo suerte el domingo a uno de los clientes habituales del vendedor Juan Antonio Beltrán J. SOTO LINARES Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:55

Juan Antonio Beltrán cumplió tres años ayer trabajando en la ONCE como vendedor de cupones y no pudo tener mejor celebración. El azar hizo que el pasado domingo vendiese a un vecino de Linares un décimo correspondiente al Sueldazo de la ONCE del número 50.377 que a la postre resultó agraciado con 20.000 euros. «Fue un número que el cliente me dijo ayer (domingo) que se lo sacase aleatoriamente de la máquina y al final fue el premiado», explicó el vendedor. El vecino es uno de los clientes habituales que Juan Antonio tiene en el Paseo de Linarejos, uno de los lugares donde cada día intenta repartir suerte.

«Me da mucha alegría porque es un cliente habitual de todos los domingos que vino con su nieto. Le habían tocado cuatro euros la semana anterior, le di un cupón y le iba a dar los dos euros que sobraban, pero me dijo que le sacase otro de la máquina y al final fue el que resultó premiado. Todavía no he tenido la suerte de verlo, pero espero hacerlo este domingo y compartir con él esta alegría», sostuvo Beltrán.

Hasta la fecha, este vendedor natural de Rus pero que trabaja en Linares, había dado premios de menor cuantía por lo que ayer no podía esconder su alegría y compartirla con los clientes que se había enterado de la noticia.

Dar visibilidad al colectivo

Para él, lo más importante es la visibilidad que se le da a este colectivo cada vez que es uno de ellos el que tiene la suerte de emitir un décimo premiado. «Es un pequeño premio pero esto anima al cliente a probar suerte cada vez que vea a algún compañero en la calle. Personalmente a mí me ayudará, pero también lo va a hacer con otros compañeros y que la gente vea que verdaderamente sí toca», añadió el vendedor.

Juan Antonio Beltrán trabaja en los polígonos de Los Jarales y los Rubiales, en la calle Tetuán a la altura de un supermercado, en la calle la Virgen y en el Paseo de Linarejos, por lo que se ha convertido en un vendedor muy conocido y, a partir de hoy, confía en que sea mucho más.