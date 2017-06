Un año más de 'Vacaciones en paz' para 50 niños y niñas procedentes del Sáhara Los pequeños disfrutarán de dos meses, julio y agosto, junto a sus familias de acogida. / ENRIQUE La Asociación Amigos del Sáhara Libre fue la encargada de que los pequeños se reencontraran con sus familias de acogida A. GARRIDO Linares Sábado, 1 julio 2017, 01:36

Cincuenta niños y niñas llegaron ayer a la ciudad de Linares para disfrutar de dos meses con sus familias de acogida. Los pequeños acudieron al Pabellón Andalucía del Polideportivo San José con motivo del programa 'Vacaciones en Paz', desarrollado por la Asociación Amigos del Sáhara Libre. Todos los niños y niñas saharauis que han llegado se someterán a una serie de revisiones médicas para evaluar su estado de salud.

Además de estos niños, se esperaba la llegada de dieciocho más, los cuales, no han podido viajar, tal y como explicó el presidente de la Asociación Amigos del Sáhara Libre, Paco Gutiérrez, debido a un error informático con el pasaporte, por lo que no pudieron viajar. «Hablamos con la subdelegación del Gobierno y nos comentó que ellos enviaron la documentación correctamente pero, no obstante, van a intentar subsanar el problema para que esos niños puedan venir a Linares», explicó.

Este año, entre los niños han llegado cinco discapacitados con perfiles especiales, los cuales, serán acogidos por la familia APROMPSI. En un principio, estos niños acudirán a Andújar, al Hospital Alto Guadalquivir, donde se someterán a una serie de revisiones médicas. Por lo tanto, a Linares volverán a principios de julio. Posteriormente, en agosto volverán a Andújar. A pesar de ello, desde Linares y Andújar, según Gutiérrez, «les vamos a buscar familia de acogida».

Desde la Asociación Amigos del Sáhara Libre y, por parte de su presidente, se agradeció la atención recibida por parte de las instituciones: «Las ayudas son bastantes, pero no todas las que necesitamos. También hay que decir que todos los ayuntamientos aportan económicamente, pero el que más aporta es el de Linares». Debido a esta situación económica, «no pueden venir todos los que queremos por el coste del billete, pero es una satisfacción y nos sentimos realizados, después de un año de trabajo, el ver a los niños y niñas cómo llegan a Linares y a otros pueblos».