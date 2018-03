Siete días después de la pesadilla Tareas de desescombro en el interior del mercado, donde se observa el estado en que quedaron los puestos. / ENRIQUE El edificio no pudo resistir el paso del temporal 'Félix' y se trabajará en su futura consolidación y en reubicar los puestosSe cumple hoy una semana del sorprendente derrumbe del Mercado de Santiago JÉSSICA SOTO LINARES. Domingo, 18 marzo 2018, 00:29

Ha pasado una semana y aún cuesta creerlo. Con el derrumbe del Mercado de Abastos de Santiago la ciudad dice adiós a uno de sus edificios más emblemáticos y símbolo de la mayor época de esplendor económico que vivió Linares gracias a la actividad minera.

Pasear por esta zona aún sobrecoge, aparte de ser casi imposible porque continúa cortada al paso de peatones y de vehículos hasta que no se retiren todos los escombros y se garantice la seguridad de la vía. La estampa todavía es más desoladora para los que han sufrido las mayores pérdidas, como son los vecinos que viven cerca y los vendedores que han dejado allí mucho más que mercancía y enseres para atender al público.

«Nos dijeron que nuestro puesto se salvaba, pero al final hemos venido mi hijo y yo y hemos visto como lo han derrumbado por completo. Imagínate cómo nos encontramos. Estos días los he vivido a base de Tranxilium y bebiendo tilas», comentó Ángela, vendedora en el mercado. Ella es la tercera generación de un negocio que ha estado siempre en el mercado surtiendo de frutas, verduras y caracoles a los linarenses.

Mercedes, otra de las comerciantes del mercado, observaba atentamente el viernes los trabajos que se estaban haciendo en él, y departiendo con el resto de compañeros porque, al fin y al cabo, las horas compartidas en este espacio y las desgracias, unen. «Nos llevamos todos muy bien y estábamos a gusto allí, aunque había cosas que hacían falta. Yo he podido recuperar mercancía y los compañeros me han ayudado a sacar algo porque mi puesto no estaba del todo derruido», apuntó Mercedes.

En otro lado de la plaza, en concreto en la zona delimitada solo para el paso de los Cuerpos de Seguridad, autoridades, vendedores y prensa, charlaban Horacio y Antonio. Este último, responsable de 'Dulces Los Manchegos', llevaba junto a su familia 40 años vendiendo pasteles en Linares, procedentes de Ciudad Real. Se lamenta de lo ocurrido porque «todo el esfuerzo de años, lo pierdes en minutos y no he podido recuperar nada», aseveró Antonio.

Horacio, en cambio, sí tuvo más suerte y pudo recuperar casi todo de su puesto de encurtidos. «Llevaba aquí 14 años vendiendo y cuando ve que está así te entra una tristeza muy grande. Mi situación no es tan grave como la de otros compañeros que depende del puesto porque yo tenemos una empresa de aceitunas», declaró Horacio.

El portavoz de los comerciantes, Tomás Vico, procura sacar fuerzas de flaqueza y refrenda la idea de que lo más importante es retomar la actividad diaria lo antes posible. La procesión, sin embargo, va por dentro. «Los ánimos están realmente hundidos y esto me está destrozando totalmente. De los compañeros hay quien lo exterioriza más y quien menos, pero a todos nos ha afectado mucho», confesó Vico.

Hay diferencias de opiniones entre los vendedores en lo que se refiere a instalarse provisionalmente en el aparcamiento que hay debajo del mercado de frutas y verduras por las condiciones que reúne. En lo que sí hay unanimidad es en volver al de frutas y verduras. El viernes ya se les presentó allí mismo los planos con el diseño del nuevo mercado, que parece ser que será el definitivo. Las obras de la primera fase, calificada de urgencia, finalizarán en dos o tres meses, según las previsiones que estima el Ayuntamiento de Linares, y una vez terminadas todas las actuaciones se persigue transformar el antiguo mercado de frutas y verduras en un lugar atractivos para las compras. Respecto al de Santiago, la Junta de Andalucía sufragará las obras de consolidación de lo que queda del edificio modernista y, posteriormente, se reconstruirá este inmueble.

Posibles causas

Las fuertes rachas de viento ocasionadas por el temporal 'Félix', el pasado domingo, además de la persistente lluvia de días atrás, parecen ser los motivos por el que el edificio se vino abajo, según se ha dicho.

No obstante, la empresa Murprotec, cuya sede en Andalucía Oriental se encuentra en Málaga, y que llevan más de 20 años trabajando en Linares, da su versión acerca de por qué se ha podido originar. «La mayoría de las veces el derrumbamiento de un edificio no se achaca solo a un elemento. Hacen falta más cosas para que se caiga, aparte del viento. Por lo general, se caen por una mala cimentación, porque tengan un material poco resistente, por tener demasiada carga, por algún terremoto... Pero lo que más repercute a la zona de Jaén es el agua», indicó Manuel Martínez, director de Murprotec en Andalucía Oriental y arquitecto.

Desde la empresa quieren dejar claro que no han visto el edificio pero, al ser especialistas en humedades esctructurales, reseñan las consecuencias que puede tener para un inmueble de estas características la aparición de goteras, tal y como había. «Estas caen sobre las maderas, hacen que se pujen y si, además están empotradas en un muro, lo van deteriorando. Tenemos que hablar de la capilaridad, que es la capacidad de absorción de cualquier material poroso. Cuando absorbe agua del terreno, absorbe también sales (nitratos) y estos acaban por crear en el muro criptoflorescencias y eflorescencias reduciendo la capacidad de la resistencia de sujeción del muro en cuestión. Lo importante es saber que los edificios no se caen por sí solos, sino por algún tipo de patología estructural la cual debe ser diagnosticada a tiempo», añadió Martínez.

El experto aconseja conservar este edificio pero cerciorándose antes de si esto es posible realizando una serie de pruebas que garantice su resistencia «y siempre que no produzca ningún tipo de riesgo para las personas», apostilló Martínez.

Empatía de los vecinos

Por sacar algo bueno de todo lo sucedido, está el cariño que los vendedores han recibido del resto de vecinos. Clientes o no del mercado de abastos, las imágenes y vídeos donde se mostraba la fatal noticia fueron virales en las redes sociales, así como la afluencia de visitantes a la zona delimitada para ver cómo se iba despejando este edificio de escombros y para darles ánimos.

Los establecimientos hosteleros y viviendas próximas también sufrieron las consecuencias del derrumbe. Aún casi con el susto en el cuerpo se encuentran los trabajadores del Bar 'Mañas Los Jamones 2'.

«Somos 4 en la cocina y estábamos en ese momento 3 porque ya eran más de las 3 y una compañera se acababa de ir. Nos asustamos más porque justo cinco minutos antes se acaba de ir ella y fue terrorífico ver eso. Estábamos cada una en nuestro puesto y sentimos algo parecido a cuando hay un terremoto moviéndose el bar y, de pronto, como un golpe fuerte. Fue lo peor que he vivido», apostillo Marifé Villareal, cocinera.

Tuvieron que dejar de cocinar por el polvo que entraba por el almacén que tiene el bar y que da a la calle Velázquez. El domingo por la noche y el lunes no abrieron el bar e, incluso el miércoles, operarios municipales, retiraban cascotes del almacén del establecimiento. El tema más comentado allí esa semana, como no podía ser de otra manera, ha sido este. Rafael Salidos, camarero, estaba atendiendo mesas como un domingo normal al mediodía y sintió cómo todo el bar tembló.

«La gente entró en un estado se shock porque no sabían qué hacer, ni qué había pasado. Solo veíamos mucho polvo si nos asomábamos a la puerta. Lo que menos te explicas es que se haya caído un edificio tan grande como ese. Esa impresión no la había sentido nunca y pasamos miedo porque otro compañero también se acababa de ir y salí para buscarlo entre los escombros», aseveró Salidos. Ellos también han tenido daños materiales cuantiosos, además de la pérdida de mercancía.

Patrimonio

El Mercado de Santiago a su vez albergaba en su interior varias obras de arte realizadas por los linarenses Francisco Baños y Miguel Ángel Belinchón, más conocido como 'Belin'. En concreto, de Baños colgaban dos obras de forja que anteriormente estaban en el Teatro Olympia y que aún se encuentran colgadas en dos de las tres paredes que permanecen en pie. En 2014, y con la unificación de todos los puestos en él, también se incorporó una obra galvanizada con spray de Belin. «Me gustaría que no se perdiesen estas obras y es fácil salvarlas. Yo las protegería con un plástico grueso o las retiraría. Sinceramente, no se qué van a hacer con ellas. Es obligatorio recuperar el edificio porque es patrimonio de todos los linarenses. No podemos permitirnos perder este edificio al igual que otros que también se están cayendo como el Palacio de Zambrana, el edificio de la UGT o la Fundición de la Cruz. No podemos perder nada. Toda Europa conoce las minas de Linares, incluso más que muchos linarenses, y hay que trabajar para recuperarlas», expresó Belin.