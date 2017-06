Reconocimiento al servicio Todos los policías locales reconocidos posaron junto al alcalde en una foto de familia. / ENRIQUE El Ayuntamiento entregó placas y medallas a los policías locales por su trayectoria en el Cuerpo A. GARRIDO Linares Domingo, 25 junio 2017, 04:14

El salón de plenos de la antigua Estación de Madrid acogió ayer la entrega de medallas y reconocimientos a miembros de la Policía Local de Linares, tanto por su trayectoria como por los años de servicio en el Cuerpo, 20 y 25 años. La entrega de estas gratitudes se acordó en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Linares, correspondiente al mes de junio, con el apoyo unánime de todos los presentes en el mismo.

De esta manera, se entregaron cuatro medallas. Los miembros de la policía reconocidos fueron José Carlos Pérez Bermúdez, Víctor Javier López Torres, José Antonio García Contreras y Juan Diego García Ríos, correspondientes a 20 y 25 años de servicio, respectivamente. Tal y como explicó uno de los reconocidos, Juan Diego García, «cuando me comunicaron el reconocimiento me sentí muy orgulloso porque me hice policía por vocación y ya son 25 años los que llevo en el Cuerpo». Durante esta trayectoria, el agente ha tenido que enfrentarse a muchas situaciones, pero siempre aprendiendo porque «el Cuerpo me ha enseñado la entrega, la ayuda a la ciudadanía y un intenso sacrificio».

Por otro lado, en el mismo acto se entregaron una serie de reconocimientos a varios agentes por los servicios prestados a la Policía Local, José Carlos Pérez Bermúdez, Francisco Javier Martínez Pérez, José Antonio García Contreras, José María Gálvez Torres, Francisco Jesús Galiano Latorre, Juan José Relova Moya, Rafael Domingo Sánchez, Julio Ortiz Martínez y Sebastián Martínez Ordóñez.

«Cuando supe que lo iba a recibir me sentí muy contento por ese reconocimiento al trabajo que me han hecho. Me hice policía por vocación, ya que desde pequeño sabía que quería dedicarme a esto y ya llevo 13 años en el Cuerpo», aseguró Juan José Relova Moya. En una ciudad como Linares, según Relova, «se trabaja bien, pero es un tanto complicada debido a la tasa de paro que hay, por la cual, se producen muchos robos». A pesar de ello, el agente afirmó que «de toda mi trayectoria destacaría el agradecimiento que tiene la ciudadanía hacia el trabajo que desempeñamos».