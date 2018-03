"Nos hemos quedado sin trabajo, ¿y ahora qué?" 00:50 Sarai Bausán García Los vendedores del mercado, indignados porque habían alertado y por la tragedia si hubiera sido en laborable ALMUDENA GARRIDO LINARES Domingo, 11 marzo 2018, 19:14

Desolado y con voz temblorosa por la indignación, Tomás Vico, uno de los vendedores del mercado de abastos de Linares, no ocultaba su gran malestar junto a los escombros del edificio. "Las imágenes lo dicen todo. Nos hemos quedado sin trabajo y sin nada de nada. Esto es la ruina para los pocos que quedábamos ahí. Ya teníamos ruina de por sí y solo faltaba esto", ha dicho en la tarde de este domingo, poco después del suceso. En el mercado quedaban aún cerca de una veintena de minoristas.

El vendedor ha pedido responsabilidades directas al Ayuntamiento de Linares, pues asegura que habían avisado varias veces a distintos responsables municipales del mal estado que presentaba el edificio. "¡Aquí tendrán que rodar cabezas! ¡Es que no puede ser, no puede ser, tanto abandono como tenía...! ¡Ya está bien, ya está bien, que estábamos hasta los cojones de decirles que esto estaba malamente, que no estaba en condiciones, que había muchas humedades, muchos recalos, que crujían las maderas, que estaba fatal! ¿Y ahora qué, qué solución nos dan! ¡Ya estaba bien!", ha exclamado.

Preguntando sobre qué habría ocurrido si el derrumbe no es en domingo, Tomás Vico ha constestado: "Y encima, dándole gracias, porque si es un día laborable, ¿ahora qué? ¿quién se hace responsable, quién me da de comer a mí y a mis hijos, quién da la cara", ha dicho visiblemente enojado.