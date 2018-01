El PSOE-A apela al «entendimiento» para superar la crisis, y si no «las reglas del partido» Juan Fernández durante la rueda de prensa, ayer. / ENRIQUE Juan Cornejo, Francisco Reyes, Francisca Medina, Juan Fernández y Daniel Campos dieron ayer su opinión sobre la situación del partido en la ciudad JÉSSICA SOTO LINARES Martes, 23 enero 2018, 00:37

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, confió ayer en que se puedan «solventar» las discrepancias en el grupo socialista del Ayuntamiento de Linares, pero dijo que si no es posible el «entendimiento» se aplicarán los estatutos del partido. Respondió de esta forma, en conferencia de prensa, al ser preguntado sobre la división interna en el Ayuntamiento de Linares, donde el alcalde socialista cesó de competencias a dos concejales porque «traicionaron» su confianza.

«Habrá que hablar con el alcalde, saber a qué se refiere y por qué está tan enfadado», dijo Cornejo, que recordó que el alcalde ya no es secretario local del partido «porque así lo ha decidido la inmensa mayoría de los militantes de esta agrupación».

Fue a partir de ese momento, según Cornejo, cuando se han producido las discrepancias, aunque espera que en el transcurso de los próximos días se pueda «aclarar y solventar esta situación, siempre con el entendimiento». «Y, si no es posible, con la aplicación de los estatutos y las reglas del partido», zanjó.

Opinión de Reyes

No es el único que ayer se refirió al conflicto. El secretario del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, se mostró «extrañado por algunas de las afirmaciones» realizadas por Juan Fernández, que «sabe perfectamente cómo funciona» el partido, con un reglamento que regula los grupos municipales. «A mí me ha extrañado algunas de las afirmaciones que ha hecho, pero prefiero hablarlas personalmente con él», dijo Reyes no sin incidir en que «él sabe cómo funciona este partido», «el papel que juega» el secretario general y la dirección local y que «las cosas hay que hacerlas de acuerdo con un reglamento, que es el reglamento del PSOE».

Según destacó, «lo importante no es Juan Fernández, no es Paco Reyes, lo importante es la provincia de Jaén, lo importante es Linares» y que el Partido Socialista siga siendo «un instrumento para seguir cambiando, transformando el territorio». También se pronunció sobre este asunto la presidenta del PSOE de Jaén, Francisca Medina, que mostró «su total respeto» tanto al grupo municipal en el Ayuntamiento y al alcalde como al nuevo secretario general del PSOE local, Daniel Campos, al tiempo que indicó que el PSOE «tiene que estar por encima de todo» y también «por encima de cualquier tipo de personalismo».

Palabras de Juan Fernández

Por su parte, el propio alcalde de Linares, respecto a las consecuencias que podría tener para él el incumplimiento estatutario, se mostró así de firme. «Que hagan lo que tengan que hacer. Yo voy a poner a Linares por delante, soy el alcalde de Linares y voy a poner por delante le guste o no lo guste al PSOE y como lo he venido haciendo todos los años que llevo aquí. Sigo siendo el mismo y sigo diciendo exactamente las mismas cosas y demostrando que pongo por delante a mi municipio que es donde tengo la obligación», comentó Fernández.

Durante su intervención, y sin decir sus nombres, hizo varias alusiones a miembros del PSOE, afines ahora al nuevo secretario general de los socialistas linarenses, que ocupan otros cargos en administraciones. «Cada cual se debe a quien le paga la nómina, pues tienen que defender eso. Si miramos en este escenario a cada cual, encontraréis las respuestas», dijo Fernández.

El edil justificó su compromiso con la ciudad aún pudiendo haber ocupado un asiento en el Senado. «Estoy por el partido aquí para mi ciudad y lejos de aprovechar la primera coyuntura para salirme fuera, quitarme de problemas y no seguir teniéndolos aquí cada día, es prueba evidente de que unos estamos aquí por unas razones y otros, por otras», aseveró Fernández.

Tal y como ha denunciado en anteriores ocasiones, Juan Fernández, aseguró que la Junta de Andalucía no cumple con Linares y volvió a hacer referencias a compañeros de su partido que se encuentran en esta administración. «Entiendo que dentro del Partido Socialista hay personas que están en otros ámbitos y entonces se produce un choque entre partido e instituciones y las personas de ese partido que están en instituciones y que no cumplen con lo que firman. La Junta de Andalucía no ha cumplido con Linares», añadió Fernández.

«No me pueden echar del PSOE de Pablo Iglesias de hace casi 140 años porque no tienen potestad. ¿Que me quieren suspender de militancia? Pues que me suspendan. Voy a seguir defendiendo Linares por delante de todo y de las siglas», reiteró el alcalde.

Del mismo modo, pidió que el trabajo de todos deben centrarse en solucionar los problemas que tiene Linares. «Ellos han sido los que han demostrado que no confiaban en mí, en el seno del partido, pero hay que diferenciar lo que es el partido y lo que es la administración», reseñó Fernández.

Justificó su decisión de quitar las delegaciones a Pilar Parra y a Luis Moya por falta de confianza y se dirigió a Francisco Reyes. «Si dice que la agrupación provincial puede tomar cartas en el asunto es porque lo están presionando los demás. Además, él debiera poner sus barbas a remojar», destacó Fernández.

Ejecutiva local

El secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, también quiso contestar a las declaraciones vertidas por Fernández. Campos coincidió en la importancia de cumplir los estatutos y defendió el trabajo de aquellos que están trabajando por Linares en otras administraciones. «Todas las ayudas y todos los proyectos industriales y de innovación han venido a Linares han sido del trabajo que hemos hecho en otras administraciones, sobre todo en la Junta y en la Diputación. En todos esos proyectos se ve reflejado el trabajo de las personas que están en otras administraciones y trabajando por Linares», resaltó Campos.

En esta misma línea, afirmó que la Junta sí está cumpliendo con la ciudad, al igual que el PSOE de Jaén que está al frente de la Diputación Provincial. Además del trabajo que desarrollan en administraciones como el Senado, el Parlamento Andaluz, la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén, Campos reveló que fuera de ellas siguen trabajando en la ciudad reuniéndose con colectivos y testando la situación que vive la ciudad porque su objetivo es claro. «Vamos a hacer cumplir nuestro programa electoral y hay que poner en valor el trabajo de personas que han hecho mucho por Linares», incidió Campos.

Por último, defendió el procedimiento celebrado para la elección del secretario general, un proceso realizado en todas las agrupaciones locales del país. «Lo que quiero que quede claro es que no vamos a entrar en una confrontación personal con nadie. La decisión siempre se hace de forma colegiada y los militantes votaron a quien libremente quisieron», sostuvo Campos.