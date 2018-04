Protesta de decenas de vecinos por unas pensiones dignas ante la Seguridad Social Segunda concentración convocada por la plataforma local; en esta ocasión se trasladaron a las puertas de la Seguridad Social. / ENRIQUE Frente al edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social defendieron la supervivencia del sistema público de pensiones JÉSSICA SOTO LINARES Sábado, 7 abril 2018, 02:07

María y Juan, matrimonio y vecinos de Linares, fueron dos de las decenas de personas que ayer secundaron la concentración que se hizo a las puertas del edificio de la Seguridad Social para defender el sistema público de pensiones y convocados por la Plataforma local. «No vemos oportuno la miseria que nos están subiendo y se están riendo de todos nosotros», dijo María.

Ellos viven con la pensión de su marido, que es inferior a 1.000 euros y que comparten, cuando es necesario, con sus hijos y nietos. «Hay otras familias que están peor que nosotros por lo que venimos a reivindicar por todo el que no tiene para echarse nada a la boca», comentó María.

La subida a la pensión de Juan ha sido de un 0,25% que, traducido en euros, supone tan solo un euro más al mes, un incremento irrisorio y lejos del IPC de este año.

El 16 habrá una manifestación a las 12:00 horas desde la Plaza de la Constitución

Lectura de manifiesto

Otra de las vecinas que estuvo presente en la concentración fue María Morales que, además, leyó parte de un manifiesto poco antes de terminar la concentración. Ella fue emigrante como otros tantos españoles que tuvieron que abandonar su tierra en busca de un futuro más próspero y se marchó a Suiza. Su marido y ella regresaron a España hace 26 años y su pensión no se ha visto alterada en todo este tiempo, «pero tengo una pensión segura y que no se me va a acabar nunca porque hay más estabilidad en Suiza que en España», reveló Morales. Las pensiones de cada uno de ellos rondan los 900 euros y, cuando su hija se queda sin trabajo, «tengo que echarle un cable», añadió la mujer.

María y Juan también denunciaron el desembolso cada vez más elevado que tiene para ellos proveerse de los medicamentos que necesitan. «Todo nos lo están quitando de la Seguridad Social y eso es un problema muy gordo», indicó esta vecina.

Por su parte, la organización se felicitó por el éxito de ayer. «Ha tenido buena acogida para ser una concentración que hemos convocado nosotros de manera unilateral y eso significa que la gente tiene ganas de manifestarse y de luchar por lo que es suyo y por unas pensiones públicas», dijo Daniel Jesús López, miembro de la plataforma.

Desde el colectivo también pusieron el acento en los jóvenes que ayer fueron una minoría en la concentración. «Yo creo que los jóvenes todavía ven muy lejana esta problemática y también hay que entender que la mayoría se está formando en sus institutos, pero esperemos que la gente joven reconozca que esto no es un problema de ahora sino que es un problema de futuro que les va a afectar a ellos cuando lleguen a esa edad avanzada y también tengan que entrar en ese periodo de jubilación», apostilló López.

Coincidió con él, María Morales. «Yo creo que a los jóvenes les falta conciencia. Ellos tienen una situación mucho peor que la nuestra porque ahora mismo tienen a los padres y a los abuelos pero cuando estos no estén, tendrán un problema», subrayó Morales.

Manifestación

La próxima acción de protesta será el 16 de abril. Para ese día han convocado una manifestación que comenzará a las doce del mediodía y que partirá desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza del Ayuntamiento. Ese día habrá más movilizaciones a nivel nacional.