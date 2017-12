Los presupuestos salen adelante con los votos de los ediles no adscritos El pleno también aprobó la disolución del Patronato de Bienestar Social. / ENRIQUE Se incluyó una enmienda para ampliar las partidas en Turismo, Comercio e instalaciones deportivas de dos ediles no adscritos JÉSSICA SOTO LINARES Sábado, 23 diciembre 2017, 00:16

Cuando se debate una cuestión tan relevante para una ciudad como es la propuesta de presupuestos municipales para el próximo ejercicio en un corporación tan dividida, el debate está más que asegurado y hasta se dejan ver las rencillas que existen entre algunos ediles de la Corporación linarense.

Tras un extensa sesión plenaria que comenzó a las 9:30 horas y terminó cuando quedaban apenas quince minutos para las dos del mediodía, finalmente la propuesta del equipo de Gobierno socialista salió adelante con los votos a favor de los 5 concejales no adscritos.

No estaba muy claro al principio que eso fuera a ser así ya que el debate de este punto comenzó con la presentación de la enmienda a la totalidad a los presupuestos que presentó el grupo Cilus. «Quiero agradecer a los grupos municipales que han votado en su conjunto a favor de esta enmienda porque creemos que era lo debido dadas las circunstancias en las que se ha intentado tratar este presupuesto», comentó el portavoz de Cilus, Javier Bris. Y es que Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos, junto con Cilus, eran partidarios de que los presupuestos se devolvieran de nuevo a la Comisión de Hacienda para su estudio. Se abstuvieron Antonio Delgado y Javier Tortosa, mientras que el PSOE, Sebastián Martínez, Juana Cruz y Felipe Padilla lo hicieron en contra.

El Partido Popular, tal y como ya adelantó, presentó también enmiendas al pleno. Una de ellas referida a la ampliación del presupuesto de la Estación Linares-Baeza en 22.000 euros, con lo que se fijaba en 422.000 euros, y justificando debidamente de dónde se sacaría la partida para incrementar el presupuesto de la ELA. No salió adelante finalmente por la oposición del PSOE y de los concejales no adscritos. PP, Cilus, IU y Ciudadanos sí votaron a favor. «Tenemos que lamentar que después de muchos intentos de tres enmiendas modificadas y establecidas no se haya aprobado esta enmienda. Una concejal que reside en la Estación Linares-Baeza que le explique ahora a sus vecinos por qué ha votado en contra de esto y, sin embargo, se va a destinar esa misma cantidad a otras partidas que entendemos que son innecesarias», expuso la edil del PP Ángela Hidalgo.

Turismo y Comercio

Tampoco tuvieron suerte los populares con el paquete de 21 enmiendas que presentaron a los presupuestos y que contemplaban, entre otras, la construcción de un matadero municipal comarcal o un programa estratégico del olivar. Se abstuvieron Ciudadanos, Cilus e IU. El PSOE y los no adscritos votaron en contra.

Ycomo las cuentas son muy necesarias en este legistlatura, los concejales no adscritos Antonio Delgado y Javier Tortosa revelaron que el sentido de su voto iría condicionado si el equipo de Gobierno incluía una enmienda con la que incrementaban las partidas en algunas áreas. La cuestión era saber de dónde se sacaría el dinero, algo que aclaró Delgado. «Los concejales no adscritos somo concejales de segunda porque ustedes reciben un fijo anual de 6.000 euros para organizar sus grupos pero, aparte de eso, reciben un fijo variable por cada concejal no se si son 400 o 500 euros. Los no adscritos no reciben ni una sola peseta para organización y funcionamiento, pero tampoco lo necesitamos. Así, el dinero que nos gastamos en eso (aportaciones para los grupos fijas y variables) es lo que yo he implementado para las otras partidas», apostilló Delgado. En concreto, propuso que el presupuesto de Turismo ascendiese 30.000 euros; el de para instalaciones deportivas subiese 20.000, mientras que el área de comercio pasase de 30.000 a 42.000 euros. El concejal de Hacienda, Luis Moya, adelantó que iban a votar a favor de esta enmienda pero el secretario municipal les advirtió que tienen que cerrar un acuerdo a primeros de año para poder incluirlas. «Una de las minoraciones de la partida de la subvención a los grupos municipales es un acuerdo plenario que tuvimos al principio de la Corporación y, por lo tanto, tendremos que traer la modificación de ese acuerdo», explicó Moya.

Los grupos de la oposición destacaron la poca antelación con la que recibieron la propuesta y pidieron a Moya mayor consenso para elaborarlos. Él se defendió y recalcó cómo son los presupuestos aprobados. «Podemos felicitarnos de que el año 2018 vamos a tener un gran presupuesto y con una partida de inversiones mucho más amplia que en los últimos años», indicó Moya.