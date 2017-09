Polémica respecto a la modificación de crédito para el Concurso de Educación Vial Momento de la pasada edición del Concurso Gana Puntos con la Seguridad Vial. / ENRIQUE Ciudadanos criticó el «sobrecoste» que supone esta actividad, a lo que Joaquín Robles alegó que «lo que se trata es de formar para salvar vidas» ALMUDENA GARRIDO LINARES Domingo, 10 septiembre 2017, 02:28

El pasado jueves tuvo lugar una Comisión en el Ayuntamiento de Linares a la que se llevó una modificación de crédito para el Concurso de Educación Vial que se viene realizando anualmente. El presupuesto inicial era de 70.000 euros y la modificación lo hacía pasar a 85.000 euros. Ante esto, Ciudadanos Linares denunció el sobrecoste y su portavoz, Salvador Hervás, aseguró que «con este sobrecoste podríamos incrementar un 30% el presupuesto destinado a la Captación de Empresas».

Además, añadió «estaba presupuestado un gasto de 70.000 euros, que ya nos parecía una barbaridad sumado a que pidieron un reconocimiento de crédito de 85.000 euros, que se suman a los 70.000 euros presupuestados». Según señaló Salvador Hervás, «en la situación en la que vive la ciudad cualquier gasto económico debe ser medido meticulosamente». Seguidamente, el portavoz municipal de la formación naranja se mostró perplejo y se preguntó «cómo es posible duplicar el presupuesto inicial de un evento sin ningún tipo de reparos. Es un ejemplo de la mala gestión y desorganización que Joaquín Robles hace de su área política».

Ante estas declaraciones, el concejal delegado del área de Seguridad Vial en el Ayuntamiento de Linares, Joaquín Robles, explicó que «los concursos, anualmente, suponen un gasto de 312.000 euros, y la partida que queremos modificar es a 85.000 euros porque hay algunas entidades privadas que no pueden afrontar el gasto. Por lo tanto, del total de los concursos, más de 157.000 euros han salido de la inversión privada, de las empresas que apuestan por el concurso».

Defensa

Robles también alegó que «con esta iniciativa lo único que se pretende es salvar vidas. Más de un millón de niños y niñas ya han recibido formación en esta materia y, además, con los concursos, se vende Linares porque muchas son las personas que acuden a hoteles, museos y tiendas. Estamos realizando algo que es fundamental para la vida de los niños».

El edil socialista también hizo hincapié en que «no se puede desprestigiar una labor que se esta haciendo en Linares a nivel nacional. Somos un referente en educación vial y así lo reconocen muchas asociaciones a nivel mundial en materia de seguridad vial como Ponle Freno o Atresmedia. No he visto a Salvador Hervás en ninguna edición del concurso ni en las actividades organizadas, por lo tanto, creo que no conoce la repercusión que tiene».

Desde Ciudadanos tomaron como ejemplo otros eventos de mayor repercusión económica y social pero con un coste menor, «Joaquín Robles debería aprender de alguno de sus compañeros de partido y tomar ejemplo para organizar eventos con mayor repercusión económica para la ciudad, pero sin suponer un gasto desmesurado para las arcas municipales como la Andalucía Bike Race que fue todo un éxito y tuvo un coste considerablemente menor al del concurso de educación vial o los juegos Iberos - Romanos», subrayó Hervás.

Joaquín Robles concluyó «como sigamos dando la lata este concurso se puede ir de Linares porque hay ciudades que quieren hacerlo como Salamanca, pero si topamos con personas que desprestigian todo lo que se hace desde el equipo de gobierno, mal vamos porque ya estamos mal y si encima nos cargamos lo poco que tenemos, ya no podemos hacer nada».