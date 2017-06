La plantilla de Aeroepoxy se concentra y pide el apoyo de las administraciones Además de los trabajadores, hubo más vecinos que secundaron la primera de las concentraciones. / ENRIQUE Ayer tuvo lugar la primera medida de protesta de las que realizarán los 54 trabajadores de la plantilla que temen por su futuro laboral JÉSSICA SOTO Linares Miércoles, 28 junio 2017, 01:44

Los trabajadores de la planta que la empresa Aeroepoxy Composites Andalucía tiene en Linares viven desde hace varios meses una situación de incertidumbre laboral que ayer por la mañana hicieron pública con una concentración de una hora a las puertas de la empresa, situada en el Polígono de los Rubiales. A la misma asistieron también otros muchos vecinos.

La carga de trabajo se ha visto mermada en la empresa dedicada al diseño, fabricación, venta y distribución de todo tipo de productos confeccionados a base de fibra de vidrio y similares, especialmente en el campo de la aviación y el modelismo y, consecuentemente, esto afecta a los 54 empleados que tiene la plantilla en la ciudad minera.

En la actualidad, reciben pedidos prácticamente de solo Airbus y Talgo, se encuentra en preconcurso de acreedores y, a partir del día 10 de julio, entrarán de lleno en el concurso que determinaría su futuro.

«Le hemos pedido a la empresa que se organice de otra manera y que implique a las administraciones públicas. Comisiones Obreras ha tomado esta iniciativa, junto con los delegados del comité, y vamos a hacer todas las actuaciones que sean necesarias para la viabilidad de la empresa porque dependen de ello 54 familias y no es nada halagüeño el futuro de Linares y comarca con una tasa de paro altísima», sostuvo Andrés Vera, responsable de Acción Sindical de Industria de CCOO-Jaén.

ERTE

Es por ello que anuncian una serie de movilizaciones en Linares y comarca para, según apuntaron, tomen «conciencia» los empresarios y las administraciones «para que lo que prometan efectivamente lo lleven a cabo y no se queden en una foto bonita y en buenas palabras», subrayó Vera.

Latotalidad de la plantilla también está sumida en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde hace siete meses y que terminará en septiembre. «Van a consumir cada uno 6 ó 7 meses por trabajador y no todos tienen 24 meses de desempleo para poder afrontar una situación delicada en la empresa. Como no sea que se resuelva en el concurso de acreedores, el panorama es muy complicado», aseveró Vera. «La empresa está abierta a todo pero luego no cumplen, porque no se organiza como debiera y supuestamente es la que más tendría que moverse. Dicen que están buscando inversores, han fallado varios pero el tiempo pasa y no se concreta nada», reconoció Vera.

Aunque desde Comisiones Obreras subrayaron que es sector con «posibilidades» y cuyo panorama va a cambiar el próximo año, redundaron en pedir una mayor «implicación» de las administraciones. «Queremos que Airbus también traslade a Sevilla y a Cádiz, pero también esta provincia está necesitada de inversión y de creer en ella», dijo el responsable de acción sindical de Industria de CCOO.

Por su parte, el Ayuntamiento de Linares quiere manifestar «que está y estará, como no podía ser de otra forma, al lado de la empresa y de sus trabajadores y que realizará las gestiones políticas oportunas para intentar revertir, dentro de sus posibilidades, esta dramática situación», destacan en una comunicado. De hecho, el alcalde de Linares propició la urgencia de una reunión informal de los portavoces de los trabajadores con el nuevo Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero Sierra, en una visita relámpago que éste hizo el viernes a Jaén. Habrá otra reunión con el Consejero.