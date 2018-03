Los placeros consideran acertada su reubicación en el mercado de frutas Las máquinas siguieron trabajando ayer en el mercado de abastos para ir retirando los escombros. / ENRIQUE El viernes se volverán a reunir con el Ayuntamiento y se les mostrará el primer plano del futuro nuevo mercado de abastos JÉSSICA SOTO LINARES Jueves, 15 marzo 2018, 03:11

La vuelta de los placeros al mercado de frutas y verduras ha sido bien acogida por los profesionales ya que, tras una reunión con ellos y después de barajar otras opciones, consideraron que este emplazamiento era el mejor para retomar su actividad. «La decisión es buena. Todo lo que sea una solución rápida, pero rápida dentro unos márgenes, pero lo que no queremos son parches. En los parches se pierde dinero y queremos que se invierta donde nos vayan a instalar de una manera definitiva», comentó Tomás Vico, portavoz de los comerciantes del Mercado de Santiago.

En lo que no existe unanimidad es en instalarse de forma provisional en el aparcamiento subterráneo que hay en el mercado de frutas y verduras mientras se ejecutan las obras de acondicionamiento. «Fue una opción que nos dieron pero creemos que eso es para taparnos la boca y para que, en cierto modo, te amansan para que no emprendamos acciones legales contra ellos, que yo creo que es lo que ellos tienen miedo que es a que nosotros reaccionemos», apuntó Vico. Los vendedores consideran que el aparcamiento no reúne las condiciones necesarias para la venta de sus productos y piden celeridad. «Lo primordial es que podamos abrir la persiana y luego ya vendrá lo demás», dijo Vico.

La próxima reunión con el Ayuntamiento será el viernes, a la una del mediodía y en el mercado de frutas y verduras, donde les mostrarán el primer plano del futuro nuevo mercado y en donde podrán trasladar sus necesidades. Quieren, por ejemplo, que haya más entradas y «que estemos todos en igualdad de condiciones», añadió Vico.

Primera fase del mercado

Por su parte, el concejal de Salud y Consumo, Rafael Sampedro, reveló que con las partidas que han podido recibir por parte de la Diputación de Jaén y de la Junta, se ha consensuado el procedimiento de emergencia para desarrollar las obras en el mercado de frutas y verduras, «que ha sido consensuado con los propios comerciantes y con ello lo que pretendemos es su rápida recolocación. Con esos 300.000 euros podremos comenzar esa primera fase donde se van a poder establecer la veintena de puestos que había», sostuvo Sampedro.

Una vez adjudicada la obra, se marcan un plazo de dos o tres meses para que finalice y los vendedores podrán instalarse en el mercado. El edil también animó a los linarenses a que se realicen sus compras en él para «ese impulso que tendremos que darle entre todos para que la carencia que han tenido por la desgracia que ha ocurrido para ellos y para su futuro», expresó el concejal. Desde el Ayuntamiento dispondrán un funcionario que se encargará de relacionar todas las pérdidas ocasionadas por el temporal y que le trasmitan los vecinos y comerciantes, de cara a reclamarlo al seguro.

Por último, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Linares, a través de un comunicado, reconocen el «impecable» trabajo coordinado de colectivos de seguridad «que han contribuido decisivamente con su profesionalidad y buen hacer, una vez más, a paliar y aliviar las situaciones de adversidad», indican. En este sentido, felicitan a Policía Local, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y servicios técnicos del Ayuntamiento «por estar a la altura de las circunstancias», concluyen en la nota.