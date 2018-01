Pilar Parra destaca el trabajo por Linares desde otras administraciones Joaquín Robles se sentó junto al alcalde al pasar a ser primer teniente de alcalde. / ENRIQUE Lo hizo tras el Pleno en el que se aprobó el cambio de las delegaciones que ocupaban ella y Luis Moya, que renuncia a su liberación municipal JÉSSICA SOTO Linares Viernes, 26 enero 2018, 00:58

El de ayer era un pleno muy esperado por los últimos hechos acaecidos en el seno del PSOE de Linares y se pudo apreciar la división que existe en el actual grupo socialista. Para empezar, los concejales Luis Moya y Pilar Parra que durante tantos años han acompañado al alcalde de Linares en la mesa presidencial, abandonaron sus sitios en favor de Joaquín Robles y Mabel Selfa. Bien es cierto que Selfa lleva desde que empezó esta legislatura sentándose a la izquierda de Juan Fernández como segunda teniente de alcalde, cargo que aún ostenta.

Sorprendió más que Joaquín Robles que ni siquiera comenzó la presente legislatura formando parte de la Corporación Municipal haya pasado a ser el primer teniente de alcalde. La nueva 'mano derecha' del alcalde que, casualidades de la vida, también se sentará a este lado a partir de ahora en las sesiones plenarias. Luis Moya pasó a ocupar un asiento más en la bancada socialista y junto a Pilar Parra, nueva portavoz del PSOE.

En el pleno se dieron cuenta de los Decretos de la Alcaldía sobre el primer Teniente de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y Delegaciones. Al retirarse las competencias a Luis Moya y Pilar Parra, estas se repartirán entre Juan Fernández que asume Hacienda y Fomento; Joaquín Robles que pasa a ser el primer teniente de alcalde y se queda con las áreas de Patrimonio y Contratación; y Carmen Domínguez se hará cargo de Gobernación e Interior.

«Hay que trabajar, seguir funcionando, seguir adelante y atender a las necesidades del Ayuntamiento y de los linarenses, que no son pocas. Por la sobrecarga de trabajo, no hay ningún problema. Se asume y así lo haremos», comentó Robles. Estas declaraciones las hizo al terminar el pleno porque no se hicieron intervenciones en este punto ni tampoco en la modificación de los miembros de las comisiones informativas, a propuesta del grupo del PSOE y que también repercuten en Pilar Parra y Luis Moya.

Se quedó sobre la mesa la proposición de la Alcaldía sobre la designación de miembros de la Corporación Municipal con dedicación exclusiva pero sí habló al respecto de este punto Luis Moya.

«Obviamente, y por coherencia y honestidad, voy a renunciar a la liberación que hasta ahora mismo tenía puesto que ya no voy a desempeñar las áreas que antes tenía. Me iré al paro como, lamentablemente, otros muchos linarenses y muchos españoles», declaró Moya.

A preguntas de los periodistas sobre cómo valora la decisión del alcalde de retirarles a él y a su compañera las delegaciones, Moya refrendó el comunicado que envió la ejecutiva local del PSOE apuntando a que se trataba de una decisión «unilateral y no consensuada» con el partido. «Yo no puedo más que aceptar la decisión que ha tomado el alcalde. No la entiendo porque una cosa es lo institucional y otra lo orgánico y hasta ahora no había habido problema entre ambas», señaló Moya.

Pilar Parra justificó el cambio de líder en el partido socialista motivado por el 'mensaje' que la ciudadanía ha trasladado con las últimas movilizaciones. «La ciudadanía está hablando de renovación, está hablando de cambios y por ello democráticamente en una asamblea más del 76% de los militantes del PSOE decidieron que se produjera un cambio en la secretaría general. Daniel Campos es una personas joven, por tanto estamos hablando de renovación, una persona con mucha fuerza, que es de Linares y que cree en Linares», destacó Parra.

Ayudas para empresas

Pilar Parra quiso recordar el trabajo que como ella, realizan otros linarenses de su partido que se encuentran en otras administraciones públicas y acotó sus argumentos en lo conseguido para Linares desde la Diputación Provincial, donde ella es la vicepresidenta. «En el tema de Aeroepoxy, ahí han estado Francisco Reyes y esta vicepresidenta trabajando codo con codo para que Aeroepoxy mañana tenga futuro ya que hemos mantenido reuniones con posibles grupos inversores, reuniéndose el presidente y el Consejero con Airbus para que haya carga de trabajo y, sobre todo, con esa convocatoria de 1,2 millones de la Diputación para hacer posible que haya un aliciente para grupos inversores. Hemos conseguido traer a Linares 200 puestos de trabajo con la convocatoria de 5 millones de euros de la Diputación para proyectos intensivos de empleo y acabamos de dar el visto bueno a otras dos subvenciones. Una es para Linares Biodiesel Technology con 44 trabajadores y para otra empresa que se crea de suministros eléctricos con 21 puestos de trabajo. A eso hay que sumar los 900.000 euros que ya tiene ingresado el Ayuntamiento para hacer esa incubadora de industria 4.0 y todas las misiones comerciales que hacemos con la Cámara de Comercio», explicó Parra.

Añadió que también van a sufragar desde la Diputación con 60.000 euros una nueva iniciativa para tener a una persona de forma permanente en Bruselas para que pueda captar «todo el dinero que pueda venir para las empresas de Linares y de la comarca», incidió Parra.

Pilar Parra, por último, reiteró que no van a construir «muros» frente a la Junta de Andalucía ni contra el Gobierno central. «Daniel Campos y su ejecutiva vienen a tender puentes para buscar soluciones para Linares. El caso Fernández no nos va a desplazar de nuestras obligaciones y de nuestros compromisos y vamos a contar todo lo que hacemos por Linares», finalizó Parra.