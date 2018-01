El Partido Popular pide un plan integral para el mercado de abastos El Partido Popular se trasladó al Mercado de Abastos para hablar de su situación. / ENRIQUE Ayer hicieron una relación de las deficiencias que observan y que lo hacen poco atractivo J. SOTO LINARES Miércoles, 17 enero 2018, 01:49

Ya lo habían hecho público a través de las redes sociales días atrás, pero varios concejales y militantes del Partido Popular se volvieron a desplazar ayer al Mercado de Abastos para mostrar cómo se encuentra, a su juicio.

Fue la presidenta y portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ángeles Isac, la que dio a conocer la próxima iniciativa que su grupo llevará a cabo para revitalizar este espacio comercial. «El Partido Popular va a llevar al próximo Pleno municipal una moción que atiende básicamente a pedir una nueva oportunidad para el mercado de abastos. Esa nueva oportunidad tiene que venir de la mano del Ayuntamiento y de los comerciantes, pero el Ayuntamiento tiene que ser el hilo conductor que promueva todas las iniciativas de las que adolece este mercado», declaró Isac.

La portavoz popular citó algunos municipios de similar población o, incluso menor, a la de Linares que en los últimos años han apostado por sus mercados de abastos ampliando su oferta comercial y gastronómica y haciéndolos más atractivos para la ciudadanía. «Por eso, desde el Partido Popular y a sabiendas de que se está trabajando desde el 2015, denunciamos que es claramente insuficiente. Ustedes pueden comprobar el frío que hace en este espacio. Es verdad que ya hay hilo musical, se ha pintado y se ha cambiado el suelo. Pero no es menos cierto que cuando se riegan las calles se va la luz del centro, no está climatizado y no son pocas las carencias y deficiencias que tiene este espacio», apuntó Isac.

Del mismo modo, solicitarán que se instale una parada de autobús cerca, otra de taxis y se habiliten más plazas de aparcamiento para facilitar la compra a los vecinos, así como que se adjudiquen los 17 puestos que aún continúan sin actividad comercial alguna. En la moción pedirán que el Mercado de Abastos sea declarado un lugar de interés para la ciudad y que se ejecute un plan integral que atienda las demandas de los comerciantes y de los clientes.

Además de solicitar esto al equipo de gobierno, también lo harán a la Junta. «Pedimos que la Junta de Andalucía se implique en este mercado porque tiene las competencias transferidas. Vamos a trasladar a nuestros parlamentarios la situación en la que se encuentra el mercado y vamos a promover iniciativas tendentes a ponerlo en valor, a llenarlo de contenido y a mejorar sustancialmente la infraestructura y las condiciones en las que se encuentra», aseveró Isac.