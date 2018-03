Los padres se unen para pedir el ansiado traslado a Peritos Ayer tuvo lugar en el IES Santa Engracia la primera de las concentraciones que se prevén. / ENRIQUE Convocados por el AMPA del IES Santa Engracia, se concentraron a las puertas del centro para mostrar su enfado JÉSSICA SOTO LINARES Jueves, 8 marzo 2018, 02:01

El día de ayer no comenzó como siempre en el IES Santa Engracia. A las 8:15 horas ya había numerosos padres y estudiantes del centro educativo apostados en la entrada del centenario edificio que alberga este centro para, minutos más tarde, manifestar su malestar por el retraso que desde el AMPA del Santa Engracia entienden que se está produciendo en el traslado a uno de los antiguos edificios de la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL). Escenificaron su enfado con una concentración a las 8:30 horas y durante unos minutos allí sosteniendo una pancarta que rezaba así: 'Traslado a Peritos YA. Basta de promesas'. «Hoy estamos reunidos en una concentración que es una de las medidas que se dijo de hacer en la asamblea con la comisión 'Pro-traslado' y con esto lo que queremos es hacernos notar, hacernos visibles y que vean que estamos cansados y hartos de promesas y que queremos ya una solución», dijo Belén Navarro, presidenta del AMPA.

Más concentraciones

Recuerdan que la única petición que realizan, como padres, es un edificio «digno» para nuestros hijos, «en igualdad, que sean valientes y que hagan ya el cambio y esto es un mensaje para Ana Cobo que nos prometió hace tiempo este cambio, pero que está perdido en papeles y burocracia y que vemos que la administración no está haciendo su trabajo», apostilló Navarro.

Para ellos, el IES Santa Engracia no reúne los requisitos mínimos para que allí puedan estudiar sus hijos. Subrayan que las instalaciones no son accesibles, no cumple la normativa referente a la prevención de riesgos laborales, así como que no está preparado para facilitar la salida del alumnado en caso de originarse un incendio. «Nuestros hijos ahí no están seguros. Por lo tanto, no es un centro digno, como dijo Ana Cobo, y tenemos derecho a que lo sepa la gente, a que lo sepa Linares y que nos ayuden», destacó la presidenta del AMPA.

La Escuela Oficial de Idiomas 'Carlota Remfry' se unirá a las futuras concentraciones que realizarán y que serán a las puertas del IES Cástulo, desde donde imparten las clases una vez que abandonaron el anterior edificio en pleno casco antiguo de Linares.