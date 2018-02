La ONCE reparte más de 1,2 millones en Linares "La gente de Linares lo necesita", dice el vendedor José López entre lágrimas de emoción R. I. JAÉN Miércoles, 21 febrero 2018, 12:48

El sorteo de la ONCE de ayer martes ha volcado la mayor parte de su fortuna en la localidad jienense de Linares, donde un acertante se ha llevado La Paga que ofrece la ONCE de lunes a jueves, dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años. En total Linares ha sumado en premios más de 1,2 millones de euros en un sorteo que ha dejado otros 525.000 euros en la provincia de Sevilla.

José López Rodríguez, vendedor de la ONCE desde el año pasado, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado en el pasaje del Comercio, en pleno centro de la ciudad. Uno de esos cupones ha resultado agraciado con La Paga que suma otros 3.000 euros al mes durante 25 años, en total 900.000 euros más, por lo que este sorteo ha dejado en Linares 1.250.000 euros entre diez vecinos.

López ha roto a llorar cuando el director de la ONCE en Úbeda, Baldomero Chacón, le llamó esta mañana para comunicarle que había dado más de 1,2 millones de euros en premios en Linares, su localidad natal. Tiene a su madre ingresada en el hospital desde el pasado fin de semana y se ha emocionado. “Quería dar un premio por la gente de Linares –decía-, que aquí no hay trabajo, no hay dinero y está la cosa muy mal. Siempre es un alegría, Linares lo necesitaba porque estaban los pobres que no veas”.