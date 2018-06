La ONCE hace extensiva su labor durante un encuentro en el Hospital San Agustín El encuentro contó con la asistencia de muchos vecinos. / ENRIQUE Este año, en su segunda edición, lleva por lema 'Tú y yo tenemos mucho que ver' ALMUDENA GARRIDO LINARES Sábado, 9 junio 2018, 19:03

El salón de actos del Hospital San Agustín de Linares acogió en la mañana del jueves el encuentro titulado 'Afrontando la vida sin visión. Servicios Sociales de la ONCE'. Al acto acudió la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, junto a la directora de ONCE en Jaén, Rosario Sedano. El encuentro contó con la colaboración de la Consejería de Salud y se celebró en el marco de la Semana de la ONCE, durante la cual, se han desplegado diversos actos abierto al público para compartir con los jienenses la experiencia vital de los ciegos.

Este año, en su segunda edición, lleva por lema 'Tú y yo tenemos mucho que ver' y quiere ser una invitación a los ciudadanos para compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la ONCE en Andalucía, según la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet.

«Los servicios sociales de la ONCE se han convertido en un referente para la sociedad, ya que trabaja de forma muy activa, para impulsar la autonomía personal y la inclusión social de las personas con ceguera o con otra discapacidad», destacó la delegada territorial de Igualdad y Políticas Sociales.

En este sentido, Teresa Vega remarcó que cada una de las personas con ceguera o con cualquier tipo de discapacidad hacen visible para toda la sociedad lo que muchas veces es invisible. «Son ejemplo de que las personas con diversidad funcional pueden ejercer plenamente sus derechos, superar obstáculos y alcanzar metas», subrayó.

El encuentro que contó con la colaboración de la Consejería de Salud, abordó durante la jornada la importancia de los servicios sociales, un debate sobre Atención Temprana, las causas oftalmológicas de la discapacidad visual y una experiencia práctica de movilidad visual. Respecto a la atención temprana, otro de los temas propuestos para este encuentro de ONCE, la delegada territorial resaltó que los primeros años de vida son la base del desarrollo de los niños y niñas, y por eso es muy importante el trabajo de los Centros de Atención Infantil Temprana con el fin de potenciar sus habilidades. «En la provincia de Jaén los menores reciben los cuidados en el plazo más breve posible a través de un plan de tratamiento personalizado basado en el nuevo modelo integral por el que apuesta la nueva normativa y que agrupa las intervenciones en los ámbitos sanitario, educativo y social», señaló.