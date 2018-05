La ONCE dedicará su cupón del 28 de mayo a las Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo Mabel Selfa, Rosario Sedano y Juan Fernández, acompañados por algunos de los vecinos que participarán en el desfile de las Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo. / ENRIQUE La próxima edición de las fiestas se conocerán a nivel nacional a través de los cinco millones y medio de cupones que estarán a la venta ese día JÉSSICA SOTO LINARES Sábado, 19 mayo 2018, 02:38

Dentro de la promoción que la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares está haciendo para dar a conocer las Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo, ayer por la mañana se presentó el cupón que la ONCE dedicará a dicha celebración en el sorteo del próximo lunes, 28 de mayo.

La imagen que ilustrará los cinco millones y medio de cupones de ese día es la del cartel que anuncia las fiestas que este año se celebran del 7 al 10 de junio. «Quería agradecer la labor que lleva a cabo la ONCE como institución por el apoyo y la difusión de nuestro patrimonio. No es el primer cupón que la ONCE dedica a nuestra ciudad ya que hace unos años también se dedicó uno al mosaico de los amores, esa joya arquitectónica que ha convertido a Cástulo en ese mapa turístico provincial», apuntó la edil de Turismo, Mabel Selfa.

A la presentación del cupón acudió la directora de la ONCE en Jaén, Rosario Sedano, que destacó que era un «orgullo» dedicar un cupón a estas fiestas que se han convertido en un referente provincial. «Cuando hace dos años, aproximadamente, nos propusieron desde la dirección de Comunicación de la ONCE cupones de la zona, no dudamos ni un segundo que las Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo tenían que estar en nuestro cupón. Más de cinco millones y medio de cupones están en la calle y se van a conocer las fiestas, Linares y esta zona y vamos a llevar estas fiestas tan maravillosas, esta cultura y estas ganas de trabajar que tenéis aquí con unas fiestas que empezasteis en 2014 y que espero que continúen muchísimos años más», comentó Sedano.

En la última edición de las fiestas participaron más de 18.000 personas en todas las actividades. «Este año ya tenemos avanzado multitud de actividades para que el que venga pueda sumergirse en las civilizaciones antiguas que hoy traemos representadas como son los íberos, los romanos y los cartagineses, a través de multitud de actividades como el Circo romano, campamentos, desfiles, festivales de teatro, lucha de gladiadores, mercado y un sinfín de actividades para regresar al pasado», añadió Selfa.

Más participantes

A diferencia del pasado año en el que fueron 200 los vecinos que encarcaron a los romanos, íberos y cartagineses, este año serán más de 500 los que desfilen el sábado por la tarde. Además, en las semanas previas a las fiestas, un millar de niños profundizarán en la historia de Cástulo a través de los talleres que se realizarán en 18 centros educativos.

El alcalde de Linares, Juan Fernández, hizo hincapié en la importancia de la participación de los vecinos para que las fiestas vayan a más. «Son unas fiestas que van in crescendo por la buena labor que se realiza desde el área de Turismo, con Mabel a la cabeza y las personas del equipo, pero todo esto tiene una mayor dimensión y relevancia por las personas que están ataviadas con los ropajes de la época. Esos hombres y mujeres que están haciendo que pasemos ya de 500 voluntarios y de eso nos sentimos muy orgullosos. Y esto será lo que queramos que sea si somos capaces de aunar todos esos esfuerzos, de comprometer a una sociedad y ellos y ellas ya están predicando con el ejemplo en ese sentido», subrayó Fernández.