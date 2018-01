La Navidad transcurre sin incidencias reseñables para la seguridad de la ciudadanía Vecinos transitan por el Pasaje del Comercio, una de las vías más concurridas en estas fechas. / ENRIQUE Si bien, la Policía Local detuvo en la madrugada del día 2 a un individuo por prender fuego a un contenedor e intentarlo con un segundo J. SOTO Linares Viernes, 5 enero 2018, 00:30

Quedan pocos días para que finalice la Navidad y, en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, estas fiestas están resultando «tranquilas», desde el punto de vista de seguridad ciudadana y según apuntan en la Policía Local.

No obstante, los agentes de este cuerpo de seguridad también han realizado actuaciones en los últimos días. En este sentido, en la madrugada del 2 de enero, a las tres y media de la madrugada aproximadamente, una patrulla de la Policía Local detuvo a un individuo cuyo nombre corresponde a las siglas P. J. A, nacido en el año 1975, natural de Torreblascopedro y vecino de la Estación Linares-Baeza, por quemar un contenedor e intentar hacer lo propio con un segundo en el centro de Linares. La Policía Local recibió el aviso de que un hombre estaba intentando quemar un contenedor en la Corredera de San Marcos y cuando llegaron al lugar de los hechos, no solo tuvieron que extinguir el fuego con un extintor, sino que pillaron in fraganti al hombre intentando hacer lo mismo con un segundo contenedor en la calle Canalejas. «Se produjo una persecución ya que el hombre emprendió la huida cuando vio a los agentes y al final se le detuvo en la calle La Virgen», comentó el jefe de la Policía Local, Diego Montes.

Esa misma noche, los agentes también tuvieron que abrir diligencias por dos delitos contra la seguridad del tráfico, a raíz de dos accidentes que se produjeron en la ciudad pero que solo ocasionaron daños materiales. En el primero de ellos, el conductor carecía del permiso de circulación, mientras que en el segundo el vecino superaba la tasa de alcohol permitida para conducir un vehículo.

La Policía Local también tuvo que mediar y ejercer su autoridad en tres riñas que se sucedieron en plena calle y en otras dos discusiones en domicilios particulares y entre familiares, «pero no llegó a mayores, por lo que podemos decir que están siendo unas Navidades tranquilas», apostilló Montes. Lejos parece haber quedado el incendio que se originó en la calle Puente en la madrugada del día 25 y en el que resultaron calcinados varios puestos del mercadillo navideño. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.