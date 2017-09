Todo listo para la manifestación que busca ser un punto de inflexión para la ciudad Algunos de los portavoces y miembros de los grupos de trabajo en la rueda de prensa que ayer ofrecieron en el hotel Cervantes. / ENRIQUE El lema de la manifestación es 'Linares y su comarca no se rinden: soluciones ya' puesto que pretende implicar a más municipios JÉSSICA SOTO LINARES Miércoles, 13 septiembre 2017, 19:21

Cuando falta un día para la celebración de la gran manifestación convocada por la Plataforma 'Todos a una por Linares', ayer por la mañana se dieron a conocer los últimos detalles de esta acción reivindicativa y con la que se pretende marcar un antes y un después en la delicada situación que atraviesa la ciudad. Por ejemplo, el eslogan de la manifestación será 'Linares y su comarca no se rinden: Soluciones ya'. Este lema es muy significativo puesto que lo que se persigue es que no solo se den pasos y se materialicen los proyectos prometidos para la ciudad, sino que esto sirva para mejorar la situación de la comarca y también de la provincia, en general. Así, desde la Plataforma afirmaron que a la misma asistirán vecinos de otros municipios que portarán la bandera de sus localidades, además de la Plataforma de Jaén. «Con Jaén mantuvimos una reunión muy constructiva y queremos ser optimistas porque nos unen muchísimas cosas y es muy posible que a partir de ahora colaboremos en muchas otras movilizaciones que en un futuro si son necesarias, se van a realizar», apuntó Manuel Gámez, uno de los portavoces. Del mismo modo, han hecho extensiva la manifestación a Colegios Profesionales, clubes deportivos, asociaciones de toda índole, partidos políticos (PSOE, PP, Cilus, Ciudadanos y Podemos), centros educativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares, la Federación Himilce, la Asociación Promoción Social '28 de Febrero'. Todos ellos apoyan esta reivindicación.

CCOO e IU

Los únicos que se desmarcarán de la manifestación serán el sindicato Comisiones Obreras que, sin embargo, da plena libertad a sus afiliados para que acudan, e Izquierda Unida que se muestra contraria a no poder acudir con sus banderas. «Izquierda Unida ha aconsejado a sus afiliados que no vayan a la manifestación y aconseja igualmente a la ciudadanía de Linares a que no vayamos. Sus razones tendrán. Si algún día nos las quieren explicar, las escucharemos. Respetamos todas las posturas», afirmó Antonio Barrios, otro de los portavoces.

La Plataforma hizo hincapié en la necesidad de que acudan familias enteras, «porque estamos peleando por el futuro de los niños ya que ellos se van a encontrar el Linares que nosotros le ofrezcamos», dijo Gámez.

Ayer por la tarde también se mantuvo una reunión en el Hotel Cervantes con los voluntarios que se encargarán de organizar a los vecinos en la manifestación. Una protesta que encabezarán desempleados, jóvenes y representantes de los trabajadores de Aeroepoxy. A continuación, les seguirán los clubes deportivos y el resto serán los linarenses y vecinos de los municipios que quieran secundarla. Partirá a las 19:00 horas desde la Glorieta de América y recorrerá el Paseo de Linarejos, Julio Burell, Sixto Cámara, Isaac Peral, Corredera de San Marcos, Pasaje del Comercio y Plaza del Ayuntamiento.

Una vez allí, la cabecera de la manifestación se situará en la escalinata de la Plaza y desde ahí será el grafitero Miguel Ángel Belinchón, más conocido como Belin, el que lea un manifiesto. Laura Ponce interpretará este mensaje en lengua de signos.

Los esfuerzos se centran ahora en que la manifestación transcurra con normalidad y sea lo más multitudinaria posible. Una empresa aportará, además, varios drones para grabar todo el recorrido. Otro cantar será lo que ocurra a partir del día 15, cuando la pelota esté en el tejado de las administraciones públicas. No obstante, desde la Plataforma aseguraron que los grupos de trabajo continuarán con su labor.

«Creemos que lo que más necesita Linares son las infraestructuras que ya estaban prometidas y otras que hacen falta como, por ejemplo, la cesión de las naves de Santana que ha pedido el Ayuntamiento y que se cumpla el Plan Linares Futuro. Esto es lo primero de lo que tienen que tomar conciencia los políticos», aseveró Gámez.