Linares da un paso al frente

Casi 400 años después de que se publicase la obra de teatro 'Fuenteovejuna' (el clásico de Lope de Vega se publicó en 1618), ayer por la tarde-noche se escenificó en Linares lo que bien podía haber servido a Lope de Vega o a cualquier otro autor contemporáneo como la historia de un pueblo que lucha unido por su futuro. En la obra de Lope de Vega, los vecinos de un pequeño municipio dieron un golpe encima de la mesa para decir basta ya contra las desigualdades y abusos que sufrían por parte del Comendador del pueblo, Fernán Gómez de Guzmán, dándole finalmente muerte.

Ayer por la tarde, los linarenses y vecinos de otros muchos municipios de la comarca y hasta de Jaén capital, amparados por la Plataforma 'Jaén Merece Más', 'enterraron', por unas horas, el desánimo, la pesadumbre y las lamentaciones por la delicada situación que atraviesa Linares y su comarca, agravada tras el cierre de Santana Motor y sus empresas auxiliares.

La cita era a las siete de la tarde en la Glorieta de América pero desde casi una hora antes se podía ver a decenas de vecinos deambulando por el conocido Paseo de Linarejos de la ciudad minera esperando a que se iniciase la marcha. No era fácil el reto para la plataforma 'Todos unidos por Linares' pero con la ayuda de los voluntarios y la buena disposición de los vecinos consiguieron que comenzase la marcha con normalidad y según la hora prevista.

A diferencia de anteriores manifestaciones que estuvieron encabezadas por trabajadores afectados por la situación de su empresa, representantes políticos, sindicales o de alguna que otra asociación, los que desplegaron y se pusieron al frente de la pancarta que presentaba la comitiva eran, principalmente, jóvenes, desempleados y también algunos empleados de la empresa Aeroepoxy, que no atraviesa un buen momento, precisamente. El lema de la pancarta rezaba así: 'Linares y su comarca no se rinden. Soluciones ya'.

No tardaron en llegar los cánticos. Comenzaron con 'Linares unida jamás será vencida' (claras alusiones de nuevo a la obra de teatro que bebe de la historia de un pueblo cordobés y al nombre de la plataforma linarense), pero no tardaron en llegar las referencias a la Junta de Andalucía, al Gobierno central y al Ayuntamiento de Linares, personalizados en Susana Díaz, Mariano Rajoy y Juan Fernández, respectivamente. Del mismo modo, repitieron hasta la saciedad eso de 'Más inversión, menos promesas', 'Empleo sí, promesas no'. Surgieron aplausos espontáneos durante el recorrido quizás por la sorpresa del poder de convocatoria que ha tenido esta plataforma ciudadana consiguiendo movilizar a unas 35.000 personas, según las estimaciones de la Policía. La repercusión también fue tal que el hashtag #todosaunaporlinares consiguió ser Trending Topic en la red social de Twitter, es decir, fue uno de los temas más comentados a nivel nacional durante la celebración de la manifestación.

«Me parece un acierto esta manifestación y un orgullo de ser linarense y de ver cómo mi pueblo se mueve», dijo Lola, una vecina que acudió con su pareja Tomás, ambos ataviados con una camiseta con la bandera de Linares. Aparte de la participación masiva, otro de los logros que se consiguió fue que solo desfilasen banderas de Linares, algo en lo que desde el primer momento hicieron hincapié en la plataforma para que fuese la única que representase a todos los linarenses.

Jóvenes y familias enteras

Parte del éxito de la manifestación fue que no solo atrajo a vecinos de una determinada edad, sino que se vieron a niños acompañados por sus padres y abuelos y grupos de jóvenes. Estos últimos son sabedores de que buena parte de lo que se consiga con este tipo de manifestación y con otras acciones que se llevan a cabo a partir de ahora, dependerá su futuro en la ciudad. Pedro Pablo García, Carlos Barrios y Antonio Barrios, primos de distintas edades, se sumaron a la manifestación. «Era algo necesario hacer esto porque tal y como está Linares que no hay mucho trabajo, es importante para llamar la atención para que nos ayuden como sea porque lo necesitamos», dijo Antonio. Los tres confían en que cuando terminen sus estudios universitarios puedan encontrar trabajo en Linares y no tener que marchase fuera como otros muchos vecinos que desde la distancia añoran su en la ciudad minera. Lucía Gálvez fue una de las madres que portó un cartel en el que daba a conocer que sus dos hijas (Patri de 35 años y Sandra, de 28 años) se encuentran en Londres y en Soria, respectivamente, después de estudiar estudios universitarios en Turismo y en Enfermería, y cuyo mayor deseo es que vuelvan a reunirse con ella y tener un futuro en Linares.

También acudieron representantes políticos como los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares o el diputado nacional por Unidos Podemos, Diego Cañamero.

Palabras del alcalde

En este sentido, y una vez que finalizó la manifestación, el alcalde de Linares, Juan Fernández, quiso hacer unas declaraciones a los medios de comunicación. Aplaudió la iniciativa, el respaldo de los vecinos y que se hubiese desarrollado la manifestación con normalidad. Igualmente, recordó que los proyectos que la Plataforma reclama para Linares ya los lleva él pidiendo desde hace años. En este sentido, reclamó a las administraciones públicas más autonomía a los ayuntamientos para que puedan gestionar más competencias relacionadas con el empleo y la economía local.

«Vemos como nuestros ciudadanos se desesperan, se impacientan y lógicamente reaccionan. El que está en Madrid, o en Sevilla o más allá de nuestras fronteras locales, a esos seguro que no les preocupa tanto porque lo ven desde la lejanía. Lo que vivimos esos problemas en Linares y esas situaciones de desempleo que se están dando y que podríamos hacer mucho más, lo único que pedimos es que nos lo permitan y eso no es tan difícil», reclamó el alcalde. Así, volvió a recordar la petición formulada desde el Ayuntamiento de Linares a la Junta de Andalucía para gestionar el Parque Empresarial de Santana.