Todos a una por Linares dice que ahora viene lo "difícil" de la ITI

La plataforma pide que se trabaje ya en la estrategia y proyectos y que la comarca necesita una "especial atención"

JOSÉ M. LIÉBANA

JAÉN

Sábado, 24 febrero 2018, 21:10

La plataformam ciudadana Todos a una por Linares señaló este sábado que la reciente presentación del diagnósticos socioecónomico de la provincia de Jaén que sirve de base para solicitar una Inversión Territorial Integrada (ITI) es solo el primer paso. «Por ahora solo hemos analizado y reconocido que estamos mal y que necesitamos ayuda. Ahora viene lo más difícil proponer soluciones, es decir, acordar la estrategia, los planes operativos y reprogramar los fondos, lo que significa dotar todo esto económicamente», afirmó en un comunicado. «A partir de ahora es cuando hay que trabajar para presentar los proyectos que nos permitan salir de la situación en la que nos encontramos», añadió.

En este sentido, el presidente de la Fundación Estrategias y de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, anunció que para el día 30 de marzo tendrán los proyectos concretados, para que cuando conteste del Ministerio tenerlos listos.

En cuanto al informe de diagnóstico, la plataforma criticó que llegue «con varias semanas de retraso», dejó caer que su anuncio de movilizaciones ha influido en que finalmente se presente y agregó que el hecho de que se diga que los indicadores económicos de la provincia mejoraron en 2017 es para salvar la cara a los políticos. «Lo curioso de este caso es encontrar a políticos reconociendo que la situación está mal después de estar todo el tiempo intentando vendernos lo contrario…, de ahí que se limitasen a decir que nos lo merecemos porque estamos mal, pero que en 2017 hemos mejorado», indicó.

Ámbito

En cuanto al traído y llevado territorio que debe recibir estos fondos europeos, Todos a una por Linares señala que si bien se ha deteminado un ámbito provincial, «el declive industrial, la necesidad de infraestructuras y emprendimiento, hacen necesaria una especial atención urgente e inmediata para Linares y su zona de influencia a lo largo del eje de la N-IV» y que así se reconoció en la presentación del jueves.

La plataforma anuncia que una vez hecho el diagnóstico exigirán al Ministerio de Hacienda «la mayor de las diligencias»; a Diputación, que «comiencen de manera inmediata a preparar la estrategia y los programas operativos, y a la Junta que, en colaboración con el Gobierno Central, «reprogramen los fondos necesarios para cumplir dichos proyectos». Y que estará vigilante.

Asimismo, critica que el presidente de la Diputación y la delegada de la Junta les dijeran en las reuniones de hace unos meses que era imposible, que no había tiempo ni fondos. «Ahora nos alegra constatar que nosotros no estábamos tan equivocados», dijo antes de pedir que la ITI no sea para la confrontación política.