Linares clama por su futuro «Señora Díaz: iremos a Sevilla todos juntos, todos unidos y con nuestra bandera», indicó la plataforma en su manifiesto J. SOTO LINARES Viernes, 18 mayo 2018, 03:35

Si algo quedó claro ayer por la tarde-noche es que 'Linares y su comarca no se rinden' y que piden soluciones urgentes a los problemas económicos que atesoran desde hace varios años. Y no es que solamente rezase así de nuevo la pancarta que encabezaba la manifestación, sino que las miles de personas que secundaron esta nueva medida de protesta lo vocearon una y otra vez por las calles de la ciudad por las que discurrió la segunda manifestación de la plataforma ciudadana 'Todos a una por Linares'.

Han pasado varios meses desde aquel famoso 14 de septiembre, pero los linarenses y vecinos de otros municipios cercanos tenían ganas de volver a clamar por su futuro en la calle y así se dejó sentir una vez más. A las siete de la tarde comenzaba la manifestación desde la Glorieta de América y a lo largo de su recorrido, que fue más corto que el trazado el pasado 14-S, se fueron sumando vecinos de todas las edades. Grupos de amigos, de compañeros de trabajo y familias enteras que portaban solo la bandera de Linares y los lazos azulillos que se incorporaron en esta segunda protesta.

Cuando la cabecera llegó a la Plaza de la Constitución esta hizo una parada durante unos minutos, aunque los cánticos no cesaron. Algunos de ellos fueron «Basta de promesas, queremos más empresas», «Linares unido, jamás será vencido», «Linares no se cierra, estamos en pie de guerra», «Estamos luchando por un futuro» y «Menos politiqueo y más empleo».

Precisamente, no faltaron las habituales alusiones a los políticos, especialmente a Mariano Rajoy y a Susana Díaz. «Rajoy escucha, Linares está en lucha», «Escucha Susana... ¿dónde está Santana?», entre otras. La manifestación se volvió a celebrar en un ambiente reivindicativo y muy similar al del 14 de septiembre, aunque con una clara diferencia entre ambas.

Si en la primera la plataforma ciudadana pedía un futuro para Linares y el cumplimiento de los proyectos prometidos y olvidados en la ciudad, en esta ocasión 'Todos a una por Linares' quiso poner el acento en que se cumpla la moción aprobada por unanimidad por el Parlamento de Andalucía y presentada por Izquierda Unida y que recogía muchas de las propuestas de la plataforma linarense.

Manifiesto

De nuevo, era la Plaza del Ayuntamiento el lugar donde finalizaba la manifestación y se leía el texto redactado por la Plataforma. En esta ocasión era Antonio Barrios, uno de los portavoces de TAUPL, el encargado de leerlo, después de llegar hasta allí también una gran bandera de Linares de 10 metros.

«Lo hemos conseguido. Hemos vuelto a ganar otra batalla. Dijimos que esto era una guerra y las guerras no se ganan en la primera batalla. Debemos de felicitarnos porque en esta ocasión no nos lo han puesto fácil porque desde algunas instituciones y algunas formaciones próximas a las mismas han intentado desanimar a la ciudadanía diciendo que esto era precipitado y que no tenía sentido», dijo Barrios.

Según la organización, la participación en esta ocasión fue de 30.000 personas. Según la Policía Nacional, unos 15.000 vecinos la secundaron. En el manifiesto se mostraron optimistas con el futuro de la ciudad, «y creemos que tiene solución, pero necesitamos ayuda y la necesitamos ya. Que no nos sigan pidiendo paciencia porque no podemos esperar ni un minuto más», añadió Barrios. Entre los argumentos que esgrimieron para 'creer' en Linares destacaron la trayectoria en la actividad industrial, una mano de obra cualificada, el Campus Científico y Tecnológico y una excelente ubicación geográfica.

Las mayores críticas, de nuevo, fueron hacia los políticos. «El Ayuntamiento de Linares ha saltado por los aires. Lo peor de todo esto es que seremos los ciudadanos quienes pagaremos sus consecuencias y no hay derecho. No podemos perder un año», añadió, y realizó una invitación a Juan Fernández. «Señor alcalde sabemos que no le atienden en Sevilla pero solo tiene que fijar día y hora y este pueblo entero le acompañará para pedir esa cita», sostuvo Barrios. La ciudadanía gritó entonces: «¡Todos para Sevilla!»

Una sonora pitada se produjo cuando Barrios anunció que iba a hablar de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. «Hasta la fecha no ha tenido a bien visitarnos y no habrá sido por falta de motivos. Señora Díaz le resta poco a su mandato, tenga el coraje y la valentía de visitar Linares. Susana Díaz le aseguramos que después de su visita, no volverá a pedirnos paciencia», indicó Barrios.

Y si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, por lo que parece que el siguiente acto de protesta será en la capital andaluza. «Señora Díaz debe atendernos y visitarnos pronto, y si no lo hace, será este pueblo quien irá a visitarla a Sevilla. Por supuesto, que iremos a Sevilla. Iremos a Sevilla todos juntos, iremos a Sevilla todos unidos, con nuestra bandera», finalizó el manifiesto. También tuvieron críticas para el presidente de la Diputación Provincial ya que recordaron que, en un primer momento se anunció que la ITI iba a ser para Linares y su comarca, y luego Francisco Reyes hizo público que sería para la provincia. «Señor Reyes ya sabemos que usted ha salvado su sillón, pero le ha dado la puntilla a esta comarca», aseveró Barrios.