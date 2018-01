Juan Fernández: "Me han traicionado sin necesidad" Juan Fernández y Pilar Parra, en un acto anterior. / IDEAL El alcalde de Linares arremete contra dirigentes de su partido y concejales a los que retiró competencias JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Jueves, 18 enero 2018, 17:56

"Traicionaron la confianza, ni más ni menos. Me han traicionado en otros menesteres orgánicos, sin necesidad, y entonces he considerado lo que es lógico y coherente. Se ve que ellos no confiaban en mí, pues yo tampoco puedo confiar en ellos", ha afirmado este jueves desde Fitur en Madrid el alcalde de Linares, Juan Fernández, en una entrevista a Cope Jaén en la que habla de su relevo al frente del PSOE linarense y de la reciente retirada de competencias a la concejala de Fomento y Empleo, Pilar Parra, y al concejal de Economía y Hacienda, Luis Moya y primer teniente de alcalde, después de que estos apoyaran al parlamentario Daniel Campos como nuevo líder de los socialistas de Linares.

El alcalde ha lanzado varias cargas de profundidad, como cuando ha dicho que "cinco han manipulado a muchos" o cuando ha aludido a los cargos linarenses en otras administraciones, como Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación, a la hora de justificar su salida del gobierno municipal. "Porque además quiero que quienes estén en determinados lugares pongan a Linares por delante de otras pretensiones y otros intereses. Yo soy el alcalde de Linares y Linares tiene una serie de problemas enormes", ha repetido a lo largo de la entrevista.

ITI provincial

Sobre la solicitud de fondos europeos, en concreto de una Inversión Territorial Integrada (ITI), que en principio iba a ser solo para Linares y su comarca y después las distintas fuerzas políticas, incluida la suya, defendieron que fuera en principio para toda la provincia y, si no pudiera ser, entonces para la comarca linarense, Fernández ha hablado de "mucha hipocresía y cinismo". "Se le ha dado la vuelta y una petición de Linares, que es una deuda histórica, se convierte ahora en una ITI provincial. ¿Y el Plan Linares Futuro ese que está seis años sin cumplir, desde 2011, pendiente en su mitad, porque hubo, en honor a la verdad, un cumplimiento en cuanto a jubilaciones, pero no en proyectos de desarrollo de futuro?".

El alcalde ha dicho no oponerse a la ITI provincial, pero teme que se diluya el prometido Linares Futuro. "Mi interés es Linares y lo que quiero es que se cumpla lo que prometieron desde la Junta, porque está firmado y que no lo disfracen ni difuminen, convirtiendo una petición expresa en un café para todos. Nos están mareando la perdiz de nuevo, y si no, al tiempo", ha dicho antes de anunciar que seguirá diciéndolo, "y a quien le moleste, pues muy bien, porque mi vocación es linarense".

Sobre la decisión del Grupo Municipal Socialista de retirarle la portavocía en los plenos, Juan Fernández les ha recordado que sigue siendo el alcalde. "Me quitan la 'porta' pero no la 'voz'. Si llevo 40 años en el PSOE, ¿cómo me va a quitar la voz gente que no había nacido cuando yo ya estaba ahí".

Senado

Y en este "conflicto", como lo ha llamado, ha sido especialmente crítico con los nuevos dirigentes del PSOE linarense. "Yo no estoy fuera de Linares, yo soy el alcalde Linares y tengo que reivindicar esto. Yo no tengo que guardarle el papel a nadie, yo no tengo que defender a quien me paga la nómina, venga de Sevilla o si está en Jaén", ha dicho.

"No soy - ha añadido - del partido 'susanita' ni 'sanchista', sino del Partido Socialista de toda la vida, el que cree en la igualdad de oportunidades. Y seguramente seré el único político que le ha dicho 'no me voy al Senado', porque no puedo abandonar a Linares ahora. Y todos no pueden decir lo mismo, porque los que me han traicionado les faltó tiempo para salir corriendo a otros puestos más rentables en todos los sentidos".