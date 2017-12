Jorge Andújar analiza la historia de Linares desde 1876 a través de sus calles Natalio Camarero y Jorge Andújar, en la presentación. / ENRIQUE Recoge todo este trabajo de investigación en el libro 'Linares 1876. Geografía urbana de una ciudad minera' y en él colabora el CEL J. SOTO LINARES Jueves, 28 diciembre 2017, 01:10

El Centro de Estudios Linarenses (CEL) sigue aumentando los títulos que hablan de la historia de Linares desde muy distintos ámbitos y, en esta ocasión, ha colaborado con la publicación de uno de los trabajos de investigación de Jorge Andújar.

El consejero académico del CEL presentó hace unos días en el salón de actos de la Casa de la Cultura el libro 'Linares 1876. Geografía urbana de una ciudad minera'. Andújar ha empleado varios años en la confección de esta libro investigando los documentos que tienen relación con este temas, así como libros, artículos y periódicos de los que ha ido extrayendo toda la información necesaria para documentarse. «Era un tema que me llamaba la atención y vi que tan solo existía un libro de Juan Sánchez Caballero que hablaba de lo mismo pero era mucho más pequeño y se me ocurrió hacer otro para mejorarlo y haciéndolo tal y como se hace ahora», explicó el consejero académico del CEL. Comenzó a estudiar la fisonomía de la ciudad en el año 1876, justo un año después de que Linares obtuviese el título de ciudad. Linares contaba ese año con 77 calles, tres plazas y extramuros.

En lugar de aportar solo datos estadísticos de la ciudad basándose en sus calles, se ha decantado por contar la evolución de Linares aportando información curiosa como cambios de denominación y todo lo que concernía a cada vía como, por ejemplos, los vecinos ilustres que vivieron en ellas, sucesos, establecimientos que allí se ubicaron, entre otras cosas.

«Lo que más me ha sorprendido de mi investigación es que he localizado nombres de calles que, aunque estaban previstos en los planes de ensanche, finalmente no se llegaron a poner», destacó Andújar. Además del texto, acompañan al libro un mapa y fotografías antiguas de muchas calles de y otras tomadas por el propio autor. La publicación está ya a la venta en la librería 'Entre Libros'.