Los informes técnicos aprueban la reconstrucción del mercado de abastos Descubren puestos tras los escombros y los vendedores intentaron recuperar su mercancía. / ENRIQUE Así lo confirmó ayer el alcalde de Linares y también se decidió que los vendedores se reubiquen en el mercado de frutas y verduras JÉSSICA SOTO LINARES Miércoles, 14 marzo 2018, 03:55

El Mercado de Abastos de Santiago no será demolido, sino que se trabajará en su reconstrucción, tal y como anunció ayer el alcalde de Linares, Juan Fernández. «Lo que se ha quitado han sido las partes que estaban quebrantadas y aquellas que no tenían solución. Al ser un edificio tan antiguo, los daños que se han producido no son solamente los que se ven, sino las demás grietas se han saneado. La máquina va a quitar algunos elementos más en la zona alta pero prácticamente se va a quedar así», declaró Fernández.

Será un proceso largo porque antes se volver a levantarlo, tendrán que hacerse en él obras para garantizar que se mantenga en pie. «Este mercado se volverá a reconstruir y para ello procuraremos contar con la ayuda de la Consejería de Fomento para la consolidación del edificio mientras se empieza esa rehabilitación, que previamente vamos a coneniar con dicha Consejería», indicó Fernández.

Ubicación provisional

Otra cosa que parece haber quedado resuelta es dónde podrán ejercer su actividad comercial los vendedores que estaban en el Mercado de Santiago. Así, estos se reubicarán en el antiguo mercado de frutas y verduras pero antes, y de una forma muy provisional según dijo el alcalde, podrían volver a vender su género en el aparcamiento subterráneo que hay bajo ese mercado, «para que en cuanto esté terminada la obra puedan pasar a esa primera fase de todo lo que será un proyecto general de una plaza y que tendrá una serie de complementos para su dinamismo económico», subrayó Fernández.

El alcalde de Linares acompañó al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que ayer por la tarde visitó el mercado de abastos. Reyes coincidió con el primer edil en que lo más importante es priorizar «y resolver el problema de estas familias que han dejado de tener una actividad económica y, por lo tanto, que han dejado de tener ingresos», indicó Reyes. Para el presidente, el diseño del nuevo mercado de abastos será una decisión municipal, pero sí adelantó que contará con el apoyo económico de la Diputación. «Tenemos disponibilidad desde la Diputación de colaborar con el Ayuntamiento para que cuanto antes esta actividad de estas familias que vivían en torno al mercado, puedan ponerse en marcha a la mayor brevedad posible», comentó Reyes.

También visitó el mercado ayer la delegada del Gobierno, Ana Cobo, que recordó las palabras que un día antes pronunció Felipe López para financiar la reconstrucción del edificio a través del 1,5% cultural destinado a la rehabilitación y reconstrucción de edificios emblemáticos. «Es una apuesta muy fuerte, pero la propia presidenta de la Junta se comprometió con Linares ayer mismo», sostuvo Cobo. De esta manera, la Junta aportará 120.000 euros, otros 180.000 euros recibirá el Ayuntamiento de la Diputación Provincial; y el Consistorio linarense aprobará una partida de cerca de 500.000 euros para la primera fase de la nueva ubicación.

Por parte del Gobierno de España, la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, señaló que como es «preceptivo» han solicitado al Ayuntamiento un informe técnico que remitirán «al Ministerio correspondiente para evaluar los daños y considerar si hay la oportunidad de que se acojan a alguna ayuda», dijo.