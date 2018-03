«Es importante tener conciencia social» Ana Moreno Soriano, ante el ordenador en su casa. / ENRIQUE Entrevista a Ana Moreno Soriano, escritora y autora del libro 'El hilo de Ariadna' | Ana Moreno presentará el próximo miércoles en Linares un libro que recopila sus artículos publicados en IDEAL desde 2007 JÉSSICA SOTO LINARES Domingo, 18 marzo 2018, 19:54

Ana Moreno Soriano (Jódar), histórica política de la provincia vinculada a Izquierda Unida, con el partido que fue concejal en el Ayuntamiento de Linares; y también al Partido Comunista de Andalucía, del que ahora se siente una militante más, presentará el próximo miércoles en Linares su libro 'El hilo de Ariadna. Reflexiones para un tiempo de crisis'. En él recoge más de 200 artículos publicados en el periódico IDEAL en los últimos 10 años y en donde trata temas muy diversos y que han marcado la actualidad de estos últimos años. El acto será en la Casa-Museo 'Andrés Segovia', a las siete de la tarde.

-¿Qué se van a encontrar los lectores en 'El hilo de Ariadna. Reflexiones para un tiempo de crisis'?

-A finales de 2007 empecé a publicar artículos de opinión en el periódico IDEAL y precisamente coincidió con el comienzo de la crisis. Sigo escribiendo todavía, recopilé unos artículos y me pareció que era una buena idea publicar un libro electrónico. A esos artículos les he hecho una introducción en la que hablo de lo que caracteriza a este periodo y hay artículos hasta 2016. Son unos 260 artículos y también en el libro hay un prólogo de un amigo mío (David Becerra) que habla de literatura, cultura y género.

-¿Qué temáticas toca en sus textos de opinión?

-Sobre todo, es acerca de lo que ha acontecido con la crisis. El título también revela mucho porque Ariadna es un personaje de la mitología que ayuda a salir con un hilo a Teseo de un laberinto. Yo lo que escribo en esos artículos y en la introducción del libro es que ahora mismo con la crisis del sistema capitalista, el poder político y económico, sobre todo este último, crean un sistema del que es muy difícil salir. La gente no tiene muchas veces conciencia de donde estamos y vivimos y muchas veces ponemos el acento en otras cosas que no es lo fundamental porque el poder es el que todo lo determina. Entonces... ¿Cómo se puede salir de ese laberinto? Pues con un hilo y el hilo para mí es la conciencia. Si una persona no tiene conciencia, no sabe dónde vive, ni dónde está. Es importante tener ese nivel de conciencia que te dice cómo puedes luchar, cómo te puedes organizar... y ese es hilo conductor de todos los artículos.

«Recurro a la mujer en mis artículos porque soy feminista desde hace muchos años y siempre me he definido así»

-La lucha feminista y la Memoria Histórica son temas a los que recurre mucho. ¿No es así?

-Sí, hablando de la conciencia social, se repite mucho en este libro la conciencia feminista. Hay muchos artículos que están dedicados a mujeres de nuestra Historia, mujeres de ahora y a mujeres conocidas y anónimas. Por ejemplo, hablo de Rosa Luxemburgo y de otras que son referencias de la lucha feminista y del marxismo. Hay otras que también están muy olvidadas por las escritoras del 27 como María Teresa León, que ahora la estamos reivindicando. Hay un artículo de Emma Cohen, que la conocí en Madrid y que me dio mucha pena cuando falleció. Luego hay otras que no tienen nombre como las mujeres republicanas, mujeres rurales y en un artículo recogí las 'madres' del 8 de Marzo. Ahí decía que nuestras madres no habían luchado por el 8 de Marzo porque eran otros tiempos pero nos animaron a la generación mía a estudiar y a conocer otras cosas.

Recurro a la mujer porque yo soy feminista desde hace muchos años y siempre me he definido así. Me considero del feminismo marxista porque soy comunista e hice mi tesis en un programa de género. Cuando hablo de explotación, hablo de explotación de clase y cuando hablo de las mujeres, hablo de explotación de género y de explotación de clases porque las dos se dan simultáneamente en las mujeres. Cuando veo la realidad, la miro con esas gafas de dos colores al mismo tiempo. Cuando leo a Santa Teresa de Jesús o Sor Juana Inés de la Cruz, que para mí son mujeres que sin decir en aquel momento que eran feministas, sí se enfrentaron al sistema. También trato mucho en estas páginas la memoria histórica. Ahora mismo la ideología dominante en este momento tiene un nombre que es el posmodernismo, que yo estoy en contra. Una de las características de esa mentalidad posmoderna es precisamente que la historia empieza ahora, que hay que olvidar todo y que no hay historia. Pero es que esto se ve hasta en las cosas más sencillas. Por ejemplo, una persona llega a un sitio y parece que todo lo que ocurrió antes eso no tiene importancia que es ahora cuando empieza la historia y eso no es así. Yo digo que vamos a ser un poco más humildes y saber que venimos de una historia y que vamos hacia otra. Seguramente todas las cosas por las que estamos luchando no las vamos a ver pero habrá otros que les vean y ya eso es una satisfacción y merecerá la pena.

Para mí, la memoria es fundamental porque no partimos de cero y, además, es que hay que reivindicar la memoria de la gente que ha hecho cosas antes que nosotros. Eso supone que si partimos de la memoria llegamos también hacia una utopía. La historia tiene un sentido porque caminamos hacia una vida en la que seamos más felices, estemos más a gusto y tengamos más derechos y libertades. Por eso, ese hilo de la memoria pues para mí es muy importante y aparece muchos artículos. También hago alusión en mis artículos a muchos escritores que he leído y que me encantan. Hago referencia a León Felipe, César Vallejo, Blas de Otero, Bertolt Brecht... De todos ellos también escribo. Además, hago alusión a los lugares en los que he vivido como mi pueblo, Jódar, Torres, Linares y de los sitios a los que he viajado. De todo esto es el libro.

«El poder económico, sobre todo, y el político crean un sistema del que es muy difícil salir»

-¿Qué motivaciones encuentra al a hora de escribir?

-No me imagino el mundo fuera de los libros. Recuerdo que cuando yo era una niña, mi madre me daba los domingos cuando salía con las amigas algo de dinero y yo prefería comprarme un cuento de Azucena, en lugar de comprarme chucherías. En el colegio cuando estudiaba Primaria, a mí no me gustaba hacer labores. En esa hora ponía allí las cosas de manera que la maestra no me viera y yo me dedicaba a escribir cuentos, que era lo que a mí me gustaba. He vivido en una familia obrera, sin muchos libros, pero a mis padres siempre les ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con la cultura, quizá porque mi madre viene de una familia republicana y entonces para ellos la cultura era una cosa muy importante. A mí siempre me han inculcado ese valor de leer, de la formación y la educación. Y luego ya de una manera natural estudié Lengua y Literatura (Filología Hispánica) y seguí leyendo libros. He estado mucho tiempo dedicada a la política pero yo nunca he dejado de leer ni de escribir. Volví luego a la universidad, hice la tesis sobre Literatura y hasta ahora.

-Desde su posición como política durante muchos años, ¿tiene otra perspectiva diferente de lo que está sucediendo de la que tenemos el resto de la ciudadanía?

-Siempre digo que si yo no estuviera en el Partido Comunista desde hace un montón de años hasta ahora, yo no tendría la percepción de la vida y del mundo que yo tengo. Le debo mucho al partido, a muchas reuniones y a muchos compañeros y compañeras con los que he compartido tantas cosas. Sigo en el partido, comparto la política del partido y participo en todos los debates. Para mí, el partido ha sido una escuela de aprendizaje porque ves las cosas de otra manera. Aprendes marxismo, feminismo y no solo de una forma teórica, sino también de una forma práctica cada día.

-A tenor de las últimas movilizaciones sociales en Linares y en Jaén para pedir soluciones para la provincia... ¿Van a influir en sus próximos artículos de opinión?

-Sí, ya hay muchos que publicamos en este libro. Desde la marcha de la dignidad, la juventud indignada, los jóvenes y los mayores unidos por un futuro, sobre las huelgas, elecciones... De todo eso hay artículos. El movimiento social es algo muy presente porque, además, yo creo que sin movilización, no se pueden solucionar las cosas. Yo creo que el problema que hay ahora mismo en el mundo, desde que impera el capitalismo neoliberal, una de las consecuencias más perversas de esa ideología es que la gente piensa que no hay salida y hay que buscar una alternativa. Pero no se puede encontrar si no tienes conciencia de la situación en la que estás. Ya lo decía Saramago que 'La alternativa al capitalismo no es otra que la conciencia' y ahí volvemos al hijo de Ariadna. Si yo no pensase que hay una alternativa, no escribiría lo que escribo, ni estaría en el partido en el que estoy y tendría otra actitud ante la vida, pero pienso que eso es posible.