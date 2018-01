La gestión de los aparcamientos públicos aún no ha salido a concurso Tanto el aparcamiento público de Santa Margarita como el de la Plaza de San Juan Bosco continúan con su actividad habitual. / ENRIQUE El Ayuntamiento alega que hasta no haya una resolución judicial de Hogarsur, no puede licitar este servicio que no ha parado su actividad JÉSSICA SOTO LINARES Viernes, 12 enero 2018, 01:51

Han pasado casi diez meses desde que el Ayuntamiento de Linares aprobase en sesión plenaria rescindir el contrato a Hogarsur, empresa concesionaria para la gestión del servicio, y por el momento no se han dado nuevos pasos al respecto. En aquel Pleno de finales de marzo de 2017 se especificaba que Hogarsur estaría obligada a seguir prestando el servicio hasta que el Consistorio linarense lo sacase a concurso público y lo adjudicase a una nueva empresa. Al parecer el Ayuntamiento de Linares está atado de pies y manos al respecto, según afirma el concejal de Economía y Hacienda, Luis Moya. «Hasta que no haya una resolución judicial, no se puede hacer nada por parte del Ayuntamiento», añadió Moya.

Desde esa fecha y hasta el día de hoy, los empleados viven en una tensa calma que no trasladan a los usuarios de los dos aparcamientos públicos que gestiona Hogarsur en Linares, estos son, el de la Plaza San Juan Bosco y el de la Plaza de Santa Margarita Santa Margarita. Los ocho empleados fijos y uno temporal enmascaran el momento que están viviendo con la profesionalidad propia que se les presupone.

Aún así, están en continuo contacto con el abogado que los defiende. «Las últimas noticias que tenemos es que en noviembre nuestro abogado se reunió en El Puerto de Santa María (Cádiz) con el juez que lleva el caso. Allí es donde está la sede de la empresa y el juzgado de lo mercantil donde está la causa de Hogarsur. Al parecer, y según nos contó nuestro abogado, el ERE no se va a aprobar porque los ayuntamientos se han comprometido a que nosotros tenemos el derecho de subrogación con la nueva empresa que entre», declaran los trabajadores.

Y es que una de las peticiones que en su momento hicieron los empleados era conservar sus puestos de trabajo cuando fuese otra empresa la que cogiera las riendas del servicio.

En marzo, y una vez que se aprobó rescindir el contrato, el edil de Economía y Hacienda señalaba a que la adjudicación del servicio no tardaría menos de 8 o 10 meses porque hay que estudiar las ofertas, por lo que los plazos se están cumpliendo, ya que ni siquiera se ha licitado.

En este tiempo los trabajadores no han visto mermadas sus condiciones laborales ya que reciben el mismo salario por un mismo horario, pero sí reconocen que tienen ganas por conocer cuál será su futuro.

Tarifas de aparcamientos

Y en medio de esta incertidumbre, en el BOP Jaén (Boletín Oficial de la Provincia de Jaén), correspondiente al 9 de enero, se hacía pública la aprobación definitiva Ordenanza Fiscal número 45 que hace referencia a las tarifas de aparcamientos públicos por parte del Ayuntamiento de Linares, que también afecta al de la Plaza del Ayuntamiento.

Los usuarios tendrán que pagar por minuto 0,0174 euros. Los abonos de 24 horas costarán 54,07 euros; los que discurran entre las 15:00 horas y las 08:00 horas ascenderán a 45,34 euros; y los abonos de 07:00 horas a 15:30 horas o de 20:00 horas a 08:00 horas saldrán por 26,75 euros, entre otros precios que se pueden consultar en el BOP.