«'La Fuga' es la ley del interés» Pedro Güido, junto al cartel de la obra que estrena hoy. / ENRIQUE Entrevista a Pedro Güido Ayuso, director y escritor de obras teatro | El grupo 'La Cuerda' presenta hoy una nueva obra donde se mezclan la comedia y el drama, dirigida por Pedro Güido J. SOTO LINARES Domingo, 4 febrero 2018, 02:25

Si la cara es el espejo del alma, la de Pedro Güido no esconde que el teatro y escribir son sus grandes pasiones. Natural de Navas de San Juan, pero linarense de adopción, este diplomado en Empresariales, hoy estrenará una obra de teatro, dentro de las jornadas 'Vicente del Moral'. Lo hará con su grupo 'La Cuerda' a las 21:00 horas en el Teatro Cervantes.

-¿De qué versa 'La Fuga'?

-Es una historia que tiene lugar en una cárcel de mujeres. Es una comedia pero también tiene partes dramáticas ya que cada presa oculta lo que le ha llevado a la cárcel y lo enmascaran con risas. Parece que cada una pasa de todo, pero todo es mentira, puesto que todas quieren salir de la cárcel. Son 8 mujeres muy fuertes y con personalidades muy distintas. Son seis presas y dos funcionarias.

-¿Qué es lo que quieres trasmitir con esta nueva obra?

-Hay bastantes mensajes. Todo el mundo cree que una persona que ha cometido un delito y va a la cárcel, no se rehabilita pero yo creo que esto no es así, porque en el fondo ese periodo en la cárcel le hace aprender de que eso no es lo que ellos quieren y quiero enseñar cómo es la vida en una cárcel de mujeres. De hecho, vamos a representar esta obra el mes que viene en la cárcel de Jaén. 'La Fuga' es la ley del interés y en ella se ve que la amistad no es verdadera.

-¿Qué lleva a un contable a escribir varias obra de teatro?

-Yo he escrito siempre y quise estudiar Arte Dramático, pero mis padres no me dejaron. Desde pequeño hacía teatro y esa faceta la tenía cubierta. Comencé escribiendo obras para un grupo de mi pueblo y me encantó la experiencia. Ahora las obras de 'La Cuerda' o las escribe Ana Gómez o yo. Escribo para más grupos de Ciudad Real y de mi pueblo. El día que me dé el teatro para vivir, dejo mi trabajo.

-En tus obras las mujeres son muy importantes.

-Las mujeres en mi vida son básicas. Estoy rodeado de mujeres y son como hermanas y para mí son el eje. Salvo mis jefes, en mi trabajo también estoy rodeado de mujeres. Creo en la igualdad. En mi casa, todos (hombres y mujeres) íbamos a la aceituna y todos limpiábamos la casa, mi padre incluido. En mis obras, hay hombres y mujeres pero escribo mucho sobre ellas porque me encanta comprender a la mujer.