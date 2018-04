Los feligreses del Buen Pastor ya tienen su imagen en la parroquia La imagen fue bendecida en la eucaristía del domingo. / ENRIQUE La imagen del Buen Pastor ha sido obra del escultor Mario Pedro Castellano y fue bendecida por el obispo de Jaén, el domingo J. SOTO LINARES Miércoles, 11 abril 2018, 01:36

La Parroquia del Buen Pastor ya tiene una nueva imagen que venerar. El pasado domingo por la mañana, y durante la eucaristía, tuvo lugar la presentación y bendición por parte del obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, de la nueva imagen del buen pastor.

Es obra del imaginero jienense Mario Pedro Castellano, mide 1,70 metros, con la peana incluida, y ya se encuentra en un lugar preferente en la parroquia. «La comunidad feligresa llevaba 25 años esperando esta imagen. Están enamorados de su Cristo y creo que no está pagado lo que a mí me han trasmitido en este tiempo de cariño y admiración hacia mi trabajo», sostuvo su autor.

Todo comenzó hace dos años cuando, a través de su amigo y también artista y vestidor de imágenes Juan López, se pusieron en contacto con él para hacer esta imagen. «Les presenté una serie de dibujos, ellos me dieron ideas y al final les convencí de que la mejor opción era hacer una imagen barroca. Le he puesto también una ovejita para rejuvenecer la parroquia y atraer a los jóvenes y han quedado muy contentos», añadió el imaginero.

La imagen de Mario Castellano la ha realizado en su estudio en Sevilla en menos de un año

La imagen la ha realizado en su estudio en Sevilla en menos de un año y, por motivos varios, su presentación se ha retrasado hasta el pasado domingo cuando todos pudieron descubrirla en una ceremonia que, según el propio Castellano, fue muy «emotiva» y «ha merecido la pena la espera», reveló.

Confesó que para él ha sido muy especial este encargo. «Aunque soy de Jaén, recuerdo cómo todos los veranos venía con mi familia a La Garza, pasaba con el coche de mi padre por esta iglesia y siempre le decía que parase cuando veía a alguien trabajando allí porque me sorprendía su estructura y quería interesarme por lo que estaban haciendo. Soñaba con ser escultor y ahora no me puedo creer que haya hecho la imagen de esta iglesia», declaró el imaginero.

La vinculación de Castellano con Linares es estrecha ya que, hace diez años, también le encargaron la imagen de Nuestra Señora de la Consolación que procesiona con la Hermandad de los Estudiantes y, hace tres años, restauró a María Santísima de las Penas, imagen titular de la cofradía del Descendimiento. «Estoy muy agradecido a Linares porque las oportunidades más importantes como escultor me las han dado aquí», apostilló Castellano.