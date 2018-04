La federal del PSOE suspende de militancia al alcalde y habla de «presunto daño patrimonial» Juan Fernández defiende que no quieren que sea el candidato en 2019 y de las supuestas irregularidades apunta a que miembros de la actual ejecutiva local ya estaban en la suya JÉSSICA SOTO LINARES Viernes, 20 abril 2018, 02:22

La comisión ejecutiva federal del PSOE dictó, ayer por la tarde, sendas resoluciones en las que procede a la suspensión cautelar de militancia de Juan Fernández y Juan Sánchez. De este modo, acepta la solicitud formulada por la comisión ejecutiva municipal del PSOE de Linares tras acordarse, el miércoles, por unanimidad la incoación de un expediente disciplinario.

Este procedimiento ha sido abierto tras detectarse presuntas irregularidades contables y de la administración de los fondos económicos del partido en Linares, además de otras cuestiones estatutarias.

Las resoluciones emitidas por la comisión ejecutiva federal consideran que «la situación producida y los hechos que la han generado, el presunto daño patrimonial causado, exigen la adopción inmediata de las medidas oportunas contempladas en los Estatutos y las normas internas», concluye el comunicado de prensa.

Fernández no teme una moción de censura y no descarta volver a presentarse en 2019

Juan Fernández ofreció una rueda de prensa ayer, tras la decisión de la comisión ejecutiva municipal del PSOE de Linares de incoarle a él y al exsecretario de Organización, Juan Sánchez, un expediente disciplinario, y antes de conocer que Ferraz aceptaba la solicitud de la comisión ejecutiva municipal. Para Juan Fernández, la decisión adoptada por el PSOE de Linares se debe solo a intentar impedirle que presente su candidatura a las próximas elecciones municipales por el partido con el que las ha ganado en cinco ocasiones consecutivas.

«Siendo alcalde, me puedo presentar, pero si hay un expediente de suspensión, ya no me puedo presentar en el PSOE, sencillamente. Esto es lo que se busca», dijo Fernández.

En su intervención también hizo autocrítica y aseguró que acatará lo que tenga que venir. «Asumiré lo que tenga que asumir porque soy consciente de mi indisciplina, entre comillas, y que ahora de forma malévola utilicen cuestiones de alguien que les ha dado los mayores éxitos electorales al Partido Socialista en las peores condiciones y nos echan a dos personas que somos los que más tiempo llevamos aquí y de los que más han peleado por estas siglas», añadió el alcalde.

Además de querer eliminarlo del objetivo para repetir como cabeza de lista del PSOE en las elecciones del año próximo, confesó desconocer las irregularidades de las que se les acusa (y que no se especificaban en el comunicado que envió un día antes la comisión ejecutiva municipal) y añadió que, en esta misma línea, no solo él y Juan Sánchez deberían estar expedientados, sino más miembros de la actual ejecutiva que también pertenecieron a las anteriores cuando él era el secretario general de los socialistas linarenses.

Fernández defendió su compromiso por la ciudad y recomendó a quienes han tomado esta decisión que, «en lugar de malgastar el tiempo en estos conflictos dentro de un partido con la situación que tiene Linares, tienen que estar preocupados con los problemas que tenemos derivados del Plan 'Linares Futuro, qué pasa con los otros grandes proyectos de infraestructuras», y se dirigió, especialmente, al nuevo secretario general del PSOE de Linares, «que lleva tres años de parlamentario», indicó Fernández.

Incidió en que el voto de calidad que tiene como alcalde en los plenos «siempre irá de la parte de Linares». Así, pudo decantar la balanza en uno de los últimos plenos y que sirvió para respaldar una moción de Cilus para que la Junta de Andalucía reconsiderase su postura para que la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) sea para Linares y su comarca, en lugar de tener un carácter provincial.

Los susanistas

«Si ahora la facción 'susanista' domina el cotarro, ya no caben cotas más altas de traición y de malicia. ¿Tan importantes son las órdenes de Sevilla? ¿Esto es lo que quiere un partido político? Por supuesto, son personas, pero el PSOE es otra cosa», aseveró Fernández.

Para el alcalde no todos ponen por delante los intereses generales y de la ciudadanía, «que son para los que nos ponen aquí», apuntó Fernández. A preguntas de los periodistas sobre si se volvería a presentar a los próximos comicios municipales de 2019 con otro partido o con uno de nueva creación, Fernández afirmó que «no hay que precipitarse en ciertas cosas, pero lo he pensado todo y nada tengo claro» ha comentado.

Otra de las cuestiones que quedan en el aire es la posibilidad de que el PSOE presente una moción de censura. Para Fernández, «todo es posible», pero cree que el resto de grupos políticos de la Corporación Municipal no la apoyarían, a excepción de Ciudadanos. «Ellos ya les están haciendo ciertos favorcillos contra el alcalde como en el último pleno pudimos ver», aseveró el alcalde. Fernández pidió a Ferraz que lo escuchasen para poder defenderse.

Francisco Reyes

El secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, no realizó declaraciones ayer. Sin embargo, sí que se manifestaron el secretario general del PSOE en Jaén, Francisco Reyes; y la viceportavoz del grupo municipal del PSOE de Linares, Macarena García. Ambos, a preguntas de los periodistas. «En Linares han tomado esa decisión en base a la información que han podido ver y lo que han hecho ha sido incoarle un expediente que se tiene que desarrollar y hay que darle opción a las partes de que aporten la información correspondiente y, por lo tanto, ahí no me voy a pronunciar», dijo Reyes.

García, por su parte, se ciñó al comunicado que la noche anterior. «Como cualquier formación política tiene unos estatutos y el incumplimiento de los mismos supone un expediente disciplinario como en este caso y sí recalcar que eso es lo que se ha hecho en un acto de responsabilidad que tiene la ejecutiva local y que, en cualquier caso, será la ejecutiva federal quien decida lo que hay que hacer en este caso», puntualizó García.